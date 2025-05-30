https://crimea.ria.ru/20250530/shest-chelovek-zaderzhany-za-podzhogi-na-transportnykh-obektakh---fsb-1146822849.html

Шесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБ

Шесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБ - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Шесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБ

Силовики задержали шесть человек, которые стали жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершили поджоги объектов транспортной... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T10:00

2025-05-30T10:00

2025-05-30T10:00

россия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность

ленинградская область

тюменская область

новгородская область

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Силовики задержали шесть человек, которые стали жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.Задержанные сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников и перевели от 100 тысяч до миллиона рублей на "безопасные счета", после чего от якобы сотрудников правоохранительных органов получили угрозы о уголовном преследовании за финансирование ВСУ. Так, по данным ФСБ, их заставили совершать поджоги.Теперь фигурантам дел грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян через интернет, и напомнили, что настоящие правоохранители никогда не будут обращаться через мессенджеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

ленинградская область

тюменская область

новгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, ленинградская область, тюменская область, новгородская область, теракт