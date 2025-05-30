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Шесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБ - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Шесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБ
Шесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБ - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Шесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБ
Силовики задержали шесть человек, которые стали жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершили поджоги объектов транспортной... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T10:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Силовики задержали шесть человек, которые стали жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.Задержанные сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников и перевели от 100 тысяч до миллиона рублей на "безопасные счета", после чего от якобы сотрудников правоохранительных органов получили угрозы о уголовном преследовании за финансирование ВСУ. Так, по данным ФСБ, их заставили совершать поджоги.Теперь фигурантам дел грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян через интернет, и напомнили, что настоящие правоохранители никогда не будут обращаться через мессенджеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, ленинградская область, тюменская область, новгородская область, теракт
Шесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБ

ФСБ: задержаны шесть человек за поджоги на транспортных объектах по заданию Украины

10:00 30.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Силовики задержали шесть человек, которые стали жертвами телефонных мошенников и по заданию украинских спецслужб совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций к 9 Мая. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.
"ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом и министерством внутренних дел РФ в рамках возбужденных уголовных дел по ч. 1, ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК России в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях пресечена деятельность шести граждан РФ 2002, 2003, 2004 и 2010 годов рождения", - говорится в сообщении.
Задержанные сообщили, что стали жертвами телефонных мошенников и перевели от 100 тысяч до миллиона рублей на "безопасные счета", после чего от якобы сотрудников правоохранительных органов получили угрозы о уголовном преследовании за финансирование ВСУ. Так, по данным ФСБ, их заставили совершать поджоги.
Теперь фигурантам дел грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
В ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы активно вербуют россиян через интернет, и напомнили, что настоящие правоохранители никогда не будут обращаться через мессенджеры.
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