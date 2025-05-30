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Серия взрывов прогремела в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Серия взрывов прогремела в Харькове

Серия мощных взрывов прогремела в ночь на пятницу в Харькове. Об этом заявил мэр украинского города Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T06:24

2025-05-30T06:24

2025-05-30T07:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на пятницу в Харькове. Об этом заявил мэр украинского города Игорь Терехов.По его данным, в городе вспыхнул пожар, повреждено предприятие и инфраструктура. 3 мая вследствие прилетов и падения обломков в Харькове вспыхнуло 10 пожаров в разных районах города: Слободском, Основянском, Салтовском и Киевском районах. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям на Украине. Горели складские помещения, производственные объекты и инфраструктура.27 мая Минобороны сообщило, что в течение недели российские войска в ответ на действия киевского режима нанесли удары по военным объектам в Одессе и еще ряде областей Украины высокоточным оружием. В частности, поражены центры радиотехнической разведки и спутниковой связи в Киевской области, стоянка боевых катеров и цех по сборке безэкипажных катеров в Николаевской области, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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