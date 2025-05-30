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Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле

Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле

Россия предложила Украине обменяться меморандумами с изложением подходов обеих сторон к переговорам в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил постоянный представитель... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T18:23

2025-05-30T18:23

2025-05-30T18:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Россия предложила Украине обменяться меморандумами с изложением подходов обеих сторон к переговорам в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.Идея возобновления прямых переговоров была впервые озвучена президентом России Владимиром Путиным 11 мая. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, цель диалога – устранение первопричин конфликта и защита интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул в тот же день, однако непосредственных контактов с украинской стороной тогда не произошло. Встреча между представителями обеих стран прошла на следующий день и длилась около двух часов.Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что Москва и Киев договорились представить свои видения возможного прекращения огня. Мединский также подчеркнул готовность России продолжать переговорный процесс.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что российская сторона намерена представить Украине меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров. В то же время в Кремле отметили, что на данный момент не получили официального ответа от Киева по предложению о встрече 2 июня в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление о меморандуме по УкраинеПутин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условиеКакой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, оон, василий небензя, политика, переговоры, россия, украина