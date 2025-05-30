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Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле
Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле
Россия предложила Украине обменяться меморандумами с изложением подходов обеих сторон к переговорам в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил постоянный представитель... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T18:23
2025-05-30T18:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Россия предложила Украине обменяться меморандумами с изложением подходов обеих сторон к переговорам в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.Идея возобновления прямых переговоров была впервые озвучена президентом России Владимиром Путиным 11 мая. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, цель диалога – устранение первопричин конфликта и защита интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул в тот же день, однако непосредственных контактов с украинской стороной тогда не произошло. Встреча между представителями обеих стран прошла на следующий день и длилась около двух часов.Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что Москва и Киев договорились представить свои видения возможного прекращения огня. Мединский также подчеркнул готовность России продолжать переговорный процесс.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что российская сторона намерена представить Украине меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров. В то же время в Кремле отметили, что на данный момент не получили официального ответа от Киева по предложению о встрече 2 июня в Стамбуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле сделали заявление о меморандуме по УкраинеПутин может встретиться с Трампом и Зеленским: в Кремле назвали условиеКакой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня
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новости, оон, василий небензя, политика, переговоры, россия, украина
Россия предлагает Украине обменяться меморандумами в Стамбуле

Россия предлагает обменяться меморандумами на переговорах с Украиной в Стамбуле

18:23 30.05.2025
 
© РИА НовостиПереговоры России и Украины в Турции
Переговоры России и Украины в Турции - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Россия предложила Украине обменяться меморандумами с изложением подходов обеих сторон к переговорам в Стамбуле 2 июня. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
"Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу", – сказал Небензя.
Идея возобновления прямых переговоров была впервые озвучена президентом России Владимиром Путиным 11 мая. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, цель диалога – устранение первопричин конфликта и защита интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул в тот же день, однако непосредственных контактов с украинской стороной тогда не произошло. Встреча между представителями обеих стран прошла на следующий день и длилась около двух часов.
Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что Москва и Киев договорились представить свои видения возможного прекращения огня. Мединский также подчеркнул готовность России продолжать переговорный процесс.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что российская сторона намерена представить Украине меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров. В то же время в Кремле отметили, что на данный момент не получили официального ответа от Киева по предложению о встрече 2 июня в Стамбуле.
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