https://crimea.ria.ru/20250530/pyatero-chelovek-pogibli-i-dvoe-postradali-v-dtp-v-severnoy-osetii-1146832568.html

Пятеро человек погибли и двое пострадали в ДТП в Северной Осетии

Пятеро человек погибли и двое пострадали в ДТП в Северной Осетии - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Пятеро человек погибли и двое пострадали в ДТП в Северной Осетии

Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона. РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T15:48

2025-05-30T15:48

2025-05-30T15:48

дтп

северная осетия

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТПЭкс-члену Общественной палаты Крыма дали условный срок за смертельное ДТПВ Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены

северная осетия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, северная осетия, происшествия, новости