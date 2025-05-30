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Пятеро человек погибли и двое пострадали в ДТП в Северной Осетии
Пятеро человек погибли и двое пострадали в ДТП в Северной Осетии - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Пятеро человек погибли и двое пострадали в ДТП в Северной Осетии
Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона. РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T15:48
2025-05-30T15:48
2025-05-30T15:48
дтп
северная осетия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Предварительно пятеро человек погибли, двое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Северной Осетии, сообщило ГУ МВД региона.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТПЭкс-члену Общественной палаты Крыма дали условный срок за смертельное ДТПВ Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дтп, северная осетия, происшествия, новости
Пятеро человек погибли и двое пострадали в ДТП в Северной Осетии
Пятеро человек погибли и двое пострадали в ДТП в Северной Осетии