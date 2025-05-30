https://crimea.ria.ru/20250530/putin-utverdil-porucheniya-po-itogam-foruma-malaya-rodina--sila-rossii-1146838397.html

Путин утвердил поручения по итогам форума "Малая Родина – сила России"

Путин утвердил поручения по итогам форума "Малая Родина – сила России" - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Путин утвердил поручения по итогам форума "Малая Родина – сила России"

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T20:29

2025-05-30T20:29

2025-05-30T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", который состоялся 21 апреля 2025 года. Об этом сказано на официальном сайте Кремля.Правительству РФ до 1 августа поручено обеспечить предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территориях Белгородской и Курской областей, по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости.В срок до 1 октября текущего года президент поручил предусмотреть софинансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту детских спортивных школ, а также организаций дополнительного образования в рамках государственных программ "Развитие физической культуры и спорта" и "Развитие образования".Также в тексте сказано, что правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ поручено разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших участников специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФПутин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьямПроблемы людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле - Путин

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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