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Путин утвердил поручения по итогам форума "Малая Родина – сила России" - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Путин утвердил поручения по итогам форума "Малая Родина – сила России"
Путин утвердил поручения по итогам форума "Малая Родина – сила России" - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Путин утвердил поручения по итогам форума "Малая Родина – сила России"
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T20:29
2025-05-30T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", который состоялся 21 апреля 2025 года. Об этом сказано на официальном сайте Кремля.Правительству РФ до 1 августа поручено обеспечить предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территориях Белгородской и Курской областей, по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости.В срок до 1 октября текущего года президент поручил предусмотреть софинансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту детских спортивных школ, а также организаций дополнительного образования в рамках государственных программ "Развитие физической культуры и спорта" и "Развитие образования".Также в тексте сказано, что правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ поручено разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших участников специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФПутин призвал регионы и бизнес активнее помогать многодетным семьямПроблемы людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле - Путин
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РИА Новости Крым
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новости, владимир путин (политик), новости сво, участники сво, ветераны сво
Путин утвердил поручения по итогам форума "Малая Родина – сила России"

Поддержка пострадавших жителей приграничья и обучение участников СВО – поручения Путина

20:29 30.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России", который состоялся 21 апреля 2025 года. Об этом сказано на официальном сайте Кремля.
Правительству РФ до 1 августа поручено обеспечить предоставление мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций на территориях Белгородской и Курской областей, по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости.
"Также президент России поручил предоставить дополнительные страховые гарантии работникам специализированных охранных государственных унитарных предприятий, пострадавшим в результате обстрелов территории России украинскими вооруженными формированиями и терактов", – сказано в тексте документа.
В срок до 1 октября текущего года президент поручил предусмотреть софинансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту детских спортивных школ, а также организаций дополнительного образования в рамках государственных программ "Развитие физической культуры и спорта" и "Развитие образования".
"Создать условия для поступления участников спецоперации на муниципальную службу, в том числе за счет корректировки квалификационных требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, а также к уровню образования", – об этом президент РФ поручил доложить до 1 сентября 2025 года.
Также в тексте сказано, что правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ поручено разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших участников специальной военной операции.
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