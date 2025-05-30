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Путин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФ

Путин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФ - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Путин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФ

Дети российских военнослужащих, пропавших без вести при выполнении задач специальной военной операции, будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T14:44

2025-05-30T14:44

2025-05-30T14:44

владимир путин (политик)

россия

закон и право

дети

пособия и выплаты

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Дети российских военнослужащих, пропавших без вести при выполнении задач специальной военной операции, будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего периода безвестного отсутствия пропавших. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Ранее срок получения выплат для данных категорий детей составлял шесть месяцев с момента соответствующего приказа командира пропавшего военнослужащего.Действие указа также распространяется на детей военных, пропавших без вести при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции и при выполнении специальных задач в Сирии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, закон и право, дети, пособия и выплаты, новости, общество