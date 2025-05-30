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Путин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФ - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Путин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФ
Путин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФ - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Путин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФ
Дети российских военнослужащих, пропавших без вести при выполнении задач специальной военной операции, будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T14:44
2025-05-30T14:44
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Дети российских военнослужащих, пропавших без вести при выполнении задач специальной военной операции, будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего периода безвестного отсутствия пропавших. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.Ранее срок получения выплат для данных категорий детей составлял шесть месяцев с момента соответствующего приказа командира пропавшего военнослужащего.Действие указа также распространяется на детей военных, пропавших без вести при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции и при выполнении специальных задач в Сирии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, закон и право, дети, пособия и выплаты, новости, общество
Путин продлил срок выплат для детей без вести пропавших военных РФ

Путин продлил выплаты для детей без вести пропавших российских военных

14:44 30.05.2025
 
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Дети российских военнослужащих, пропавших без вести при выполнении задач специальной военной операции, будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего периода безвестного отсутствия пропавших. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Ранее срок получения выплат для данных категорий детей составлял шесть месяцев с момента соответствующего приказа командира пропавшего военнослужащего.
"В подпункте "б" пункта 3 слова "не более чем в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе командира (начальника)" заменить словами "за период безвестного отсутствия", - говорится в тексте документа.
Действие указа также распространяется на детей военных, пропавших без вести при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции и при выполнении специальных задач в Сирии.
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Владимир Путин (политик)РоссияЗакон и праводетиПособия и выплатыНовостиОбщество
 
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