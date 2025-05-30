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Последний из "Джека": умер самый молодой диверсант Отечественной войны - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Последний из "Джека": умер самый молодой диверсант Отечественной войны
Последний из "Джека": умер самый молодой диверсант Отечественной войны - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Последний из "Джека": умер самый молодой диверсант Отечественной войны
В Белоруссии скончался самый молодой разведчик СССР периода Великой Отечественной Геннадий Владимирович Юшкевич. Об этом сообщает министерство обороны... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T17:49
2025-05-30T17:49
история
великая отечественная война
новости
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Белоруссии скончался самый молодой разведчик СССР периода Великой Отечественной Геннадий Владимирович Юшкевич. Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии.Юшкевич был самым молодым участником спецразведгруппы "Джек", которую в июле 1944-го забросили в Восточную Пруссию и действовала вблизи от ставки Гитлера – так называемого "Волчьего логова".Геннадий Владимирович был ветераном спецчастей подразделений оперативной разведки Генерального штаба Красной Армии и органов внутренних дел Республики Беларусь, подполковником милиции в отставке.В 1941 году в оккупированном Минске – родном городе Юшкевича – гестапо схватило его мать, личного секретаря наркома просвещения Белорусской ССР. Женщина была казнена через несколько дней.После гибели матери юноша сначала скрывался у знакомых в деревне, выполнял разную работу. В декабре 1943 года ушел в партизаны. В рядах партизанского отряда сдружился с будущими представителями специальной диверсионно-разведывательной группы "Джек". Официально к службе в спецчастях оперативной разведки Генерального штаба Красной Армии был привлечен 19 июля 1944 года под псевдонимом – "Трус", что в переводе с белорусского значит "кролик".Первоначально из-за несовершеннолетнего Геннадия Юшкевича брать в разведчики не хотели, направив в военное училище. Но он сбежал на фронт со своими товарищами. 26 июля 1944 года, уже на аэродроме вспомогательной авиации был официально с личного разрешения начальника Разведывательного отдела штаба 3-го Белорусского фронта генерал-майора Алешина зачислен на должность разведчика специальной диверсионно-разведывательной группы "Джек", которой предстояло действовать в тылу Восточно-Прусской группировки немецко-фашистских войск.Действуя в тылу врага, не раз проявлял мужество, отвагу и дерзость. Как диверсант-разведчик был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени и Славы 3-й степени.После демобилизации работал в органах внутренних дел, боролся с бандитизмом, в том числе принимал непосредственное участие в ликвидации националистических бандформирований. После отставки в 1967 из органов внутренних дел занимался общественной деятельностью. Написал книги воспоминаний: "Увидеть Пруссию и… умереть: Легендарная разведгруппа "Джек". Свидетельство оставшегося в живых" и "Последний из группы "Джек".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
история, великая отечественная война, новости, память, утраты
Последний из "Джека": умер самый молодой диверсант Отечественной войны

В Минске скончался самый молодой из разведчиков СССР Великой Отечественной Юшкевич

17:49 30.05.2025
 
© РИА НовостиЛегендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич
Легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Белоруссии скончался самый молодой разведчик СССР периода Великой Отечественной Геннадий Владимирович Юшкевич. Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии.
"Геннадий Владимирович ушел из жизни на 98-м году", - говорится в некрологе.
Юшкевич был самым молодым участником спецразведгруппы "Джек", которую в июле 1944-го забросили в Восточную Пруссию и действовала вблизи от ставки Гитлера – так называемого "Волчьего логова".
Геннадий Владимирович был ветераном спецчастей подразделений оперативной разведки Генерального штаба Красной Армии и органов внутренних дел Республики Беларусь, подполковником милиции в отставке.
В 1941 году в оккупированном Минске – родном городе Юшкевича – гестапо схватило его мать, личного секретаря наркома просвещения Белорусской ССР. Женщина была казнена через несколько дней.
После гибели матери юноша сначала скрывался у знакомых в деревне, выполнял разную работу. В декабре 1943 года ушел в партизаны. В рядах партизанского отряда сдружился с будущими представителями специальной диверсионно-разведывательной группы "Джек". Официально к службе в спецчастях оперативной разведки Генерального штаба Красной Армии был привлечен 19 июля 1944 года под псевдонимом – "Трус", что в переводе с белорусского значит "кролик".
Первоначально из-за несовершеннолетнего Геннадия Юшкевича брать в разведчики не хотели, направив в военное училище. Но он сбежал на фронт со своими товарищами. 26 июля 1944 года, уже на аэродроме вспомогательной авиации был официально с личного разрешения начальника Разведывательного отдела штаба 3-го Белорусского фронта генерал-майора Алешина зачислен на должность разведчика специальной диверсионно-разведывательной группы "Джек", которой предстояло действовать в тылу Восточно-Прусской группировки немецко-фашистских войск.
Действуя в тылу врага, не раз проявлял мужество, отвагу и дерзость. Как диверсант-разведчик был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени и Славы 3-й степени.
После демобилизации работал в органах внутренних дел, боролся с бандитизмом, в том числе принимал непосредственное участие в ликвидации националистических бандформирований. После отставки в 1967 из органов внутренних дел занимался общественной деятельностью. Написал книги воспоминаний: "Увидеть Пруссию и… умереть: Легендарная разведгруппа "Джек". Свидетельство оставшегося в живых" и "Последний из группы "Джек".
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