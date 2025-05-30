https://crimea.ria.ru/20250530/posledniy-iz-dzheka-umer-samyy-molodoy-diversant-otechestvennoy-voyny-1146836282.html

Последний из "Джека": умер самый молодой диверсант Отечественной войны

Последний из "Джека": умер самый молодой диверсант Отечественной войны - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Последний из "Джека": умер самый молодой диверсант Отечественной войны

В Белоруссии скончался самый молодой разведчик СССР периода Великой Отечественной Геннадий Владимирович Юшкевич. Об этом сообщает министерство обороны... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T17:49

2025-05-30T17:49

2025-05-30T17:49

история

великая отечественная война

новости

память

утраты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146836068_0:43:358:244_1920x0_80_0_0_3127a4320dfc4ee5ffb2d0b798ad0d1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Белоруссии скончался самый молодой разведчик СССР периода Великой Отечественной Геннадий Владимирович Юшкевич. Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии.Юшкевич был самым молодым участником спецразведгруппы "Джек", которую в июле 1944-го забросили в Восточную Пруссию и действовала вблизи от ставки Гитлера – так называемого "Волчьего логова".Геннадий Владимирович был ветераном спецчастей подразделений оперативной разведки Генерального штаба Красной Армии и органов внутренних дел Республики Беларусь, подполковником милиции в отставке.В 1941 году в оккупированном Минске – родном городе Юшкевича – гестапо схватило его мать, личного секретаря наркома просвещения Белорусской ССР. Женщина была казнена через несколько дней.После гибели матери юноша сначала скрывался у знакомых в деревне, выполнял разную работу. В декабре 1943 года ушел в партизаны. В рядах партизанского отряда сдружился с будущими представителями специальной диверсионно-разведывательной группы "Джек". Официально к службе в спецчастях оперативной разведки Генерального штаба Красной Армии был привлечен 19 июля 1944 года под псевдонимом – "Трус", что в переводе с белорусского значит "кролик".Первоначально из-за несовершеннолетнего Геннадия Юшкевича брать в разведчики не хотели, направив в военное училище. Но он сбежал на фронт со своими товарищами. 26 июля 1944 года, уже на аэродроме вспомогательной авиации был официально с личного разрешения начальника Разведывательного отдела штаба 3-го Белорусского фронта генерал-майора Алешина зачислен на должность разведчика специальной диверсионно-разведывательной группы "Джек", которой предстояло действовать в тылу Восточно-Прусской группировки немецко-фашистских войск.Действуя в тылу врага, не раз проявлял мужество, отвагу и дерзость. Как диверсант-разведчик был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени и Славы 3-й степени.После демобилизации работал в органах внутренних дел, боролся с бандитизмом, в том числе принимал непосредственное участие в ликвидации националистических бандформирований. После отставки в 1967 из органов внутренних дел занимался общественной деятельностью. Написал книги воспоминаний: "Увидеть Пруссию и… умереть: Легендарная разведгруппа "Джек". Свидетельство оставшегося в живых" и "Последний из группы "Джек".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, великая отечественная война, новости, память, утраты