https://crimea.ria.ru/20250530/pervyy-v-otkrytom-kosmose-ko-dnyu-rozhdeniya-alekseya-leonova-1144981211.html

Первый в открытом космосе: ко дню рождения Алексея Леонова

Первый в открытом космосе: ко дню рождения Алексея Леонова - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Первый в открытом космосе: ко дню рождения Алексея Леонова

30 мая - день рождения легендарного Алексея Леонова. Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов вошел в историю как первый человек,... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-30T07:46

2025-05-30T07:46

2025-05-29T18:31

космос

история

наука и технологии

алексей леонов

ссср

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30 мая - день рождения легендарного Алексея Леонова. Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов вошел в историю как первый человек, вышедший в открытый космос. Свой исторический полет он совершил 18-19 марта 1965 года. Выход длился 12 минут и мог закончиться для космонавта трагически. При возвращении его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.В конце 1960-х годов Леонов был одним из тех, кто готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность. В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры – Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата.В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз – Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США. Алексей Леонов, генерал-майор в запасе, имел четыре изобретения и более 10 научных трудов. Получил признание как художник, его работы широко выставляются и публикуются. Он родился в 1934-м, а ушел из жизни в 2019-м в возрасте 85 лет. и навсегда остался в истории и летописи освоения космоса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250309/Otlozhiv-kosmicheskie-karty-kak-kosmonavty-otdykhali-na-poluostrove-1118160242.html

космос

ссср

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, история, наука и технологии, алексей леонов, ссср