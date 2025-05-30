https://crimea.ria.ru/20250530/na-ukraine-tolpa-zablokirovala-busik-voenkomov-i-porezala-emu-shiny-1146821879.html

На Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины

На Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины - РИА Новости Крым, 30.05.2025

На Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины

В Хмельницкой области на Западной Украине толпа людей заблокировала микроавтобус территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T09:01

2025-05-30T09:01

2025-05-30T09:18

украина

хмельницкая область

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

общество

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111167/76/1111677691_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_822d4e2dff5f02885efeb6af30125557.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Хмельницкой области на Западной Украине толпа людей заблокировала микроавтобус территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата), куда ранее военкомы силой затащили мужчину. Об этом сообщает областной ТЦК.Инцидент произошел в городе Каменец-Подольский. По данным местных СМИ, военкомы силой усадили мужчину в "бусик", что вызвало возмущение прохожих. Люди окружили автомобиль и повредили колеса.Факт подтвердили в Хмельницком областном ТЦК.На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и военной службы правопорядка, которые устанавливают личности нарушителей. В областном ТЦК заявили, что действия людей могут быть квалифицированы как "государственная измена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины".О силовой мобилизации мужчины в сообщении областного отдела не упоминается. Удалось ли ему уйти от военкомов, СМИ не уточняют.Ранее в Ровенской области сотрудники ТЦК задержали настоятеля Свято-Троицкого прихода канонической Украинской православной церкви протоиерея Владислава Батюка.Уличная мобилизацияС осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодноМобилизация на Украине полностью провалиласьЗаказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой

украина

хмельницкая область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, хмельницкая область, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, общество, новости, в мире