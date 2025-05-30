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На Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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На Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины
На Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины - РИА Новости Крым, 30.05.2025
На Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины
В Хмельницкой области на Западной Украине толпа людей заблокировала микроавтобус территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T09:01
2025-05-30T09:18
украина
хмельницкая область
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
общество
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Хмельницкой области на Западной Украине толпа людей заблокировала микроавтобус территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата), куда ранее военкомы силой затащили мужчину. Об этом сообщает областной ТЦК.Инцидент произошел в городе Каменец-Подольский. По данным местных СМИ, военкомы силой усадили мужчину в "бусик", что вызвало возмущение прохожих. Люди окружили автомобиль и повредили колеса.Факт подтвердили в Хмельницком областном ТЦК.На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и военной службы правопорядка, которые устанавливают личности нарушителей. В областном ТЦК заявили, что действия людей могут быть квалифицированы как "государственная измена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины".О силовой мобилизации мужчины в сообщении областного отдела не упоминается. Удалось ли ему уйти от военкомов, СМИ не уточняют.Ранее в Ровенской области сотрудники ТЦК задержали настоятеля Свято-Троицкого прихода канонической Украинской православной церкви протоиерея Владислава Батюка.Уличная мобилизацияС осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодноМобилизация на Украине полностью провалиласьЗаказ прямиком на фронт: на Украине мобилизовали курьера вместе с едой
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украина, хмельницкая область, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, общество, новости, в мире
На Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины

На Западной Украине около 100 человек заблокировали авто ТЦК с насильно мобилизованным

09:01 30.05.2025 (обновлено: 09:18 30.05.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Хмельницкой области на Западной Украине толпа людей заблокировала микроавтобус территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата), куда ранее военкомы силой затащили мужчину. Об этом сообщает областной ТЦК.
Инцидент произошел в городе Каменец-Подольский. По данным местных СМИ, военкомы силой усадили мужчину в "бусик", что вызвало возмущение прохожих. Люди окружили автомобиль и повредили колеса.
Факт подтвердили в Хмельницком областном ТЦК.
"Группа граждан численностью около 100 человек заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из территориальных центров ТЦК. По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и военной службы правопорядка, которые устанавливают личности нарушителей. В областном ТЦК заявили, что действия людей могут быть квалифицированы как "государственная измена или другие тяжкие преступления против основ национальной безопасности Украины".
О силовой мобилизации мужчины в сообщении областного отдела не упоминается. Удалось ли ему уйти от военкомов, СМИ не уточняют.
Ранее в Ровенской области сотрудники ТЦК задержали настоятеля Свято-Троицкого прихода канонической Украинской православной церкви протоиерея Владислава Батюка.

Уличная мобилизация

С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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УкраинаХмельницкая областьТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)Мобилизация на УкраинеОбществоНовостиВ мире
 
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