https://crimea.ria.ru/20250530/na-sezde-s-tavridy-v-krymu-avto-sletelo-v-kyuvet-1146825477.html

На съезде с "Тавриды" в Крыму авто слетело в кювет

На съезде с "Тавриды" в Крыму авто слетело в кювет - РИА Новости Крым, 30.05.2025

На съезде с "Тавриды" в Крыму авто слетело в кювет

В Симферопольском районе Крыма иномарка слетела в кювет с трассы "Таврида" и врезалась в столб. В результате аварии пострадала женщина. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T11:34

2025-05-30T11:34

2025-05-30T11:34

ситуация на дорогах крыма

крым

симферопольский район

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

происшествия

трасса таврида

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111605/59/1116055977_0:0:5188:2919_1920x0_80_0_0_786c66b0de11cd2b9027044e6dfc976f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма иномарка слетела в кювет с трассы "Таврида" и врезалась в столб. В результате аварии пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.По данным спасателей, ДТП произошло в ночное время 30 мая недалеко от села Новый Мир.Специалисты "Крым-Спас", используя лебедку и такелажное снаряжения, достали легковушку из кювета. Также на месте были приняты меры по обеспечению пожарной безопасности, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщал, что число нарушений на опасных участках дорог в Крыму, где установлены комплексы фиксации нарушений, уменьшилось в сто раз.В Крыму, как и по всей России, с 2025 года выросли штрафы для водителей за нарушение ПДД и изменились тарифы ОСАГО. "Скидка" при быстрой уплате штрафов теперь снижена с 50% до 25%, при этом увеличен срок на оплату с 20 до 30 дней. А повышающий коэффициент по полисам мультидрайв для увеличен с 2,32 до 3,16.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТПЭкс-члену Общественной палаты Крыма дали условный срок за смертельное ДТПВ Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены

крым

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферопольский район, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, трасса таврида, новости крыма