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На съезде с "Тавриды" в Крыму авто слетело в кювет - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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На съезде с "Тавриды" в Крыму авто слетело в кювет
На съезде с "Тавриды" в Крыму авто слетело в кювет - РИА Новости Крым, 30.05.2025
На съезде с "Тавриды" в Крыму авто слетело в кювет
В Симферопольском районе Крыма иномарка слетела в кювет с трассы "Таврида" и врезалась в столб. В результате аварии пострадала женщина. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T11:34
2025-05-30T11:34
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крым
симферопольский район
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма иномарка слетела в кювет с трассы "Таврида" и врезалась в столб. В результате аварии пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.По данным спасателей, ДТП произошло в ночное время 30 мая недалеко от села Новый Мир.Специалисты "Крым-Спас", используя лебедку и такелажное снаряжения, достали легковушку из кювета. Также на месте были приняты меры по обеспечению пожарной безопасности, уточнили в пресс-службе ведомства.Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщал, что число нарушений на опасных участках дорог в Крыму, где установлены комплексы фиксации нарушений, уменьшилось в сто раз.В Крыму, как и по всей России, с 2025 года выросли штрафы для водителей за нарушение ПДД и изменились тарифы ОСАГО. "Скидка" при быстрой уплате штрафов теперь снижена с 50% до 25%, при этом увеличен срок на оплату с 20 до 30 дней. А повышающий коэффициент по полисам мультидрайв для увеличен с 2,32 до 3,16.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТПЭкс-члену Общественной палаты Крыма дали условный срок за смертельное ДТПВ Севастополе иномарка врезалась в столб – погиб пассажир и двое ранены
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крым, симферопольский район, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, трасса таврида, новости крыма
На съезде с "Тавриды" в Крыму авто слетело в кювет

Под Симферополем легковушка слетела в кювет с "Тавриды" и врезалась в столб

11:34 30.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСпециалисты МЧС и скорой помощи на месте ДТП
Специалисты МЧС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма иномарка слетела в кювет с трассы "Таврида" и врезалась в столб. В результате аварии пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
По данным спасателей, ДТП произошло в ночное время 30 мая недалеко от села Новый Мир.
"На съезде с трассы "Таврида" в село Новый Мир произошло ДТП с участием легкового авто Skoda, который съехал в кювет и столкнулся со столбом. До прибытия спасателей пострадавшая была извлечена из авто", - говорится в сообщении.
Специалисты "Крым-Спас", используя лебедку и такелажное снаряжения, достали легковушку из кювета. Также на месте были приняты меры по обеспечению пожарной безопасности, уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции МВД по РК Дмитрий Леонтьев сообщал, что число нарушений на опасных участках дорог в Крыму, где установлены комплексы фиксации нарушений, уменьшилось в сто раз.
В Крыму, как и по всей России, с 2025 года выросли штрафы для водителей за нарушение ПДД и изменились тарифы ОСАГО. "Скидка" при быстрой уплате штрафов теперь снижена с 50% до 25%, при этом увеличен срок на оплату с 20 до 30 дней. А повышающий коэффициент по полисам мультидрайв для увеличен с 2,32 до 3,16.
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