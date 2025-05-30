https://crimea.ria.ru/20250530/na-krymskom-mostu-prodolzhaet-rasti-ochered-1146833406.html
На Крымском мосту продолжает расти очередь
На Крымском мосту продолжает расти очередь - РИА Новости Крым, 30.05.2025
На Крымском мосту продолжает расти очередь
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает скапливаться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T16:02
2025-05-30T16:02
2025-05-30T16:20
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает скапливаться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Машины стали накапливаться перед досмотровыми пунктами и со стороны Тамани. Там, по данным Telegram-канала оперативной информации, находится 70 транспортных средств.Ситуация поменялась буквально за час. По состоянию на 15:00 со стороны Керчи было 215 авто, со стороны Краснодарского края очереди не было.Советы по подготовке к поездке и досмотруПрезидент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом.Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять все меры для безопасности Крымского мостаАксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
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очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, крымский мост
На Крымском мосту продолжает расти очередь
Очередь на Крымском мосту растет с двух сторон
16:02 30.05.2025 (обновлено: 16:20 30.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает скапливаться очередь. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 240 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
Машины стали накапливаться перед досмотровыми пунктами и со стороны Тамани. Там, по данным Telegram-канала оперативной информации, находится 70 транспортных средств.
Ситуация поменялась
буквально за час. По состоянию на 15:00 со стороны Керчи было 215 авто, со стороны Краснодарского края очереди не было.
Советы по подготовке к поездке и досмотру
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует
иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.
В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.
Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом.
Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются
в зону транспортной безопасности.
В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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