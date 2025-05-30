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Москвич по заданию Киева планировал взорвать бомбу в людном месте - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Москвич по заданию Киева планировал взорвать бомбу в людном месте
Москвич по заданию Киева планировал взорвать бомбу в людном месте - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Москвич по заданию Киева планировал взорвать бомбу в людном месте
Житель Москвы по заданию украинских спецслужб планировал взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей, теракт предотвратили силовики. Об этом... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T16:25
2025-05-30T16:34
ск рф (следственный комитет российской федерации)
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Житель Москвы по заданию украинских спецслужб планировал взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей, теракт предотвратили силовики. Об этом сообщает Следственный комитет России.Как рассказали в ведомстве, в отношении мужчины расследовалось уголовное дело по обвинению в публичном оправдании терроризма. Во время обыска в его жилище нашли мобильный телефон, где были переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы.Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов выехали на место и обнаружили в лесопарке тайник, где было спрятано самодельное взрывное устройство. В отношении мужчины по выявленному факту возбуждено новое уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Ему предъявлено обвинение, в настоящее время фигурант заключен под стражу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку терактаДвое подростков готовили теракты в День Победы - ФСБГотовил теракт в Керчи – украинскому агенту предъявили обвинение
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, москва, новости, новости
Москвич по заданию Киева планировал взорвать бомбу в людном месте

Москвич по заданию украинских спецслужб планировал устроить взрыв в людном месте

16:25 30.05.2025 (обновлено: 16:34 30.05.2025)
 
© СК РоссииВ Москве предотвратили теракт
В Москве предотвратили теракт
© СК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Житель Москвы по заданию украинских спецслужб планировал взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей, теракт предотвратили силовики. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Как рассказали в ведомстве, в отношении мужчины расследовалось уголовное дело по обвинению в публичном оправдании терроризма. Во время обыска в его жилище нашли мобильный телефон, где были переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы.
Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов выехали на место и обнаружили в лесопарке тайник, где было спрятано самодельное взрывное устройство.
Как уточнили в СК, обвиняемый по наставлению куратора планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей.
В отношении мужчины по выявленному факту возбуждено новое уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Ему предъявлено обвинение, в настоящее время фигурант заключен под стражу.
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