https://crimea.ria.ru/20250530/moskvich-po-zadaniyu-kieva-planiroval-vzorvat-bombu-lyudnom-meste-1146833613.html

Москвич по заданию Киева планировал взорвать бомбу в людном месте

Москвич по заданию Киева планировал взорвать бомбу в людном месте - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Москвич по заданию Киева планировал взорвать бомбу в людном месте

Житель Москвы по заданию украинских спецслужб планировал взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей, теракт предотвратили силовики. Об этом... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T16:25

2025-05-30T16:25

2025-05-30T16:34

ск рф (следственный комитет российской федерации)

теракт

москва

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Житель Москвы по заданию украинских спецслужб планировал взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей, теракт предотвратили силовики. Об этом сообщает Следственный комитет России.Как рассказали в ведомстве, в отношении мужчины расследовалось уголовное дело по обвинению в публичном оправдании терроризма. Во время обыска в его жилище нашли мобильный телефон, где были переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы.Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов выехали на место и обнаружили в лесопарке тайник, где было спрятано самодельное взрывное устройство. В отношении мужчины по выявленному факту возбуждено новое уголовное дело о приготовлении к совершению теракта. Ему предъявлено обвинение, в настоящее время фигурант заключен под стражу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку терактаДвое подростков готовили теракты в День Победы - ФСБГотовил теракт в Керчи – украинскому агенту предъявили обвинение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), теракт, москва, новости, новости