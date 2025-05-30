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Три микрорайона в Керчи остались без воды из-за аварии на магистрали
Три микрорайона в Керчи остались без воды из-за аварии на магистрали - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Три микрорайона в Керчи остались без воды из-за аварии на магистрали
Жители микрорайонов Аршинцево, Семь Ветров и поселка Партизанский в Керчи в пятницу остались без водоснабжения из-за аварии на магистрали. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T10:09
2025-05-30T10:09
2025-05-30T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Жители микрорайонов Аршинцево, Семь Ветров и поселка Партизанский в Керчи в пятницу остались без водоснабжения из-за аварии на магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". Отмечается, что воды не будет ориентировочно до 22:00. На это время для керчан организован подвоз питьевой воды по графику.Ранее сообщалось, что в Севастополе с 30 по 31 мая больше 25 улиц и 14 товариществ собственников недвижимости (ТСН) останутся без водоснабжения из-за ремонта на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Три микрорайона в Керчи остались без воды из-за аварии на магистрали
Три микрорайона в Керчи до ночи остались без воды из-за аварии на магистрали
10:09 30.05.2025 (обновлено: 10:33 30.05.2025)