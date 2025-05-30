Рейтинг@Mail.ru
Три микрорайона в Керчи остались без воды из-за аварии на магистрали - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250530/mikrorayon-v-kerchi-ostalsya-bez-vody-iz-za-avarii-na-magistrali-1146823010.html
Три микрорайона в Керчи остались без воды из-за аварии на магистрали
Три микрорайона в Керчи остались без воды из-за аварии на магистрали - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Три микрорайона в Керчи остались без воды из-за аварии на магистрали
Жители микрорайонов Аршинцево, Семь Ветров и поселка Партизанский в Керчи в пятницу остались без водоснабжения из-за аварии на магистрали. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T10:09
2025-05-30T10:33
крым
керчь
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132975546_0:68:1200:744_1920x0_80_0_0_94f5b58d76b4c2697381c3ff1f80774c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Жители микрорайонов Аршинцево, Семь Ветров и поселка Партизанский в Керчи в пятницу остались без водоснабжения из-за аварии на магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". Отмечается, что воды не будет ориентировочно до 22:00. На это время для керчан организован подвоз питьевой воды по графику.Ранее сообщалось, что в Севастополе с 30 по 31 мая больше 25 улиц и 14 товариществ собственников недвижимости (ТСН) останутся без водоснабжения из-за ремонта на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/16/1132975546_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_d249495c201d2833c72771a1a6ce3b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Три микрорайона в Керчи остались без воды из-за аварии на магистрали

Три микрорайона в Керчи до ночи остались без воды из-за аварии на магистрали

10:09 30.05.2025 (обновлено: 10:33 30.05.2025)
 
© Telegram-канал Наталья ПисареваОтключение воды
Отключение воды
© Telegram-канал Наталья Писарева
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Жители микрорайонов Аршинцево, Семь Ветров и поселка Партизанский в Керчи в пятницу остались без водоснабжения из-за аварии на магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
Отмечается, что воды не будет ориентировочно до 22:00. На это время для керчан организован подвоз питьевой воды по графику.
"На данный момент ведутся земляные работы, откачиваем воду, чтобы добраться до места повреждения. Задействовано четыре единицы спецтехники и аварийно-восстановительная бригада", - отметили на предприятии.
Ранее сообщалось, что в Севастополе с 30 по 31 мая больше 25 улиц и 14 товариществ собственников недвижимости (ТСН) останутся без водоснабжения из-за ремонта на сетях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКерчьВода КрымаВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:34На съезде с "Тавриды" в Крыму авто слетело в кювет
11:18Юго-восточный обход Симферополя – когда закончится стройка
11:06Взрыв на пиротехнической фабрике в Индии: есть погибшие и пострадавшие
10:55Центр Симферополя остался без света
10:47Авария на магистрали в Керчи – прокуратура начала проверку
10:38За сбитый F-16 российские военные получили 15 миллионов рублей
10:29Сколько жилья построят в Херсонской области за пять лет
10:18Магнитная буря на Земле продолжается больше суток - причина
10:09Три микрорайона в Керчи остались без воды из-за аварии на магистрали
10:00Более 1,3 миллиона человек застрахованы в компании "Крыммедстрах"
10:00Шесть человек задержаны за поджоги на транспортных объектах - ФСБ
09:50Куренков назвал стоимость восстановления всех убежищ и укрытий в России
09:41На ремонт дорог в новых регионах России выделили более 7,6 млрд рублей
09:24В Ялте на лето запретят строительные работы
09:01На Украине толпа заблокировала "бусик" военкомов и порезала ему шины
08:48Азовское море планируют сделать российской здравницей
08:26Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами России
08:09Дезертирство в ВСУ растет рекордными темпами
07:46Первый в открытом космосе: ко дню рождения Алексея Леонова
07:22Как потратить материнский капитал на образование
Лента новостейМолния