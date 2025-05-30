https://crimea.ria.ru/20250530/mestami-grozy-pogoda-v-krymu-30-maya-1146695721.html
Местами грозы: погода в Крыму 30 мая
Местами грозы: погода в Крыму 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Местами грозы: погода в Крыму 30 мая
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T00:01
2025-05-30T00:01
2025-05-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов, днем +20...+25.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами грозы: погода в Крыму 30 мая
Погода в Крыму 30 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…16; днем 30 мая +20…25, в горах +14…19 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов, днем +20...+25.
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