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Местами грозы: погода в Крыму 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Местами грозы: погода в Крыму 30 мая
Местами грозы: погода в Крыму 30 мая - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Местами грозы: погода в Крыму 30 мая
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T00:01
2025-05-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +21...23.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов, днем +20...+25.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами грозы: погода в Крыму 30 мая

Погода в Крыму 30 мая

00:01 30.05.2025
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…16; днем 30 мая +20…25, в горах +14…19 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +21...23.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +21...23 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут от +12 до +14 градусов, днем +20...+25.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами грозы: погода в Крыму 30 мая
00:00Какой сегодня праздник: 30 мая
22:33Угрозы Мединскому и ответ МИД РФ по прекращению огня на Украине – главное
22:11Канатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу
22:0510 тысяч раков-нелегалов жили в гараже в Ростове-на-Дону
21:48Косачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей Германии
21:27Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тыс
21:09На трассе Белогорск-Феодосия в ДТП погиб пассажир легковушки
20:48Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг
20:32На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять
20:08Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня
19:48Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд
19:10Крым полностью обеспечен хлебом – власти
18:43Переговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины
18:22В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога
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