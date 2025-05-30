https://crimea.ria.ru/20250530/magnitnaya-burya-na-zemle-prodolzhaetsya-bolshe-sutok---prichina-1146823170.html

Магнитная буря на Земле продолжается больше суток - причина

Магнитная буря на Земле продолжается больше суток - причина - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Магнитная буря на Земле продолжается больше суток - причина

Магнитная буря на Земле продолжается уже более суток, сейчас ее уровень колеблется между G1 и G2, т.е. между слабым и средним значением. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T10:18

2025-05-30T10:18

2025-05-30T10:18

магнитные бури

космос

солнце

земля

стихия

новости

метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Магнитная буря на Земле продолжается уже более суток, сейчас ее уровень колеблется между G1 и G2, т.е. между слабым и средним значением. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.После вчерашнего сильного магнитного удара был небольшой спад, а ночью в пятницу магнитные колебания снова усилились. Ожидается, что неспокойной будет геомагнитная обстановка ориентировочно до 15.00, затем буря успокоится.Тем не менее, как отмечают ученые, на планету продолжает оказывать сильное влияние группа корональных дыр, которые обращены к Земле. Общая обстановка в околоземном пространстве продолжает оставаться напряженной без признаков быстрого улучшения, констатируют специалисты.Накануне утром была зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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магнитные бури, космос, солнце, земля, стихия, новости, метеозависимость