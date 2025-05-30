Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе - актуальные данные
В ходе ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе собрано более 164 тысяч тонн грунта
15:03 30.05.2025 (обновлено: 15:06 30.05.2025)
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНаучный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" продолжается в море и на суше. С начала работ собрано уже более 164 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания профильной комиссии под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева.
Отмечается, что в прибрежной зоне Анапы и Темрюка водолазы под руководством "Морспасслужбы" собрали 840 тонн замазученного грунта. Численность группировки водолазов составляет 159 человек. В работах по подъему мазута задействована группировка флота из семи судов, а также восемь эжекторных установок.
Как доложил министр транспорта Роман Старовойт, особое внимание уделяется повышенным мерам безопасности в районе проведения работ у затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
"На береговой линии с начала работ очищено 548,9 км берега. Собрано более 164,2 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения свыше 119 тыс. тонн", - проинформировали в правительстве.
Как сообщалось, Росприроднадзор направил исковые заявления к владельцам затонувших в Черном море танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб. Общая сумма требований составила более 84,9 млрд рублей.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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