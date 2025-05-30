https://crimea.ria.ru/20250530/likvidatsiya-posledstviy-chs-v-kerchenskom-prolive---aktualnye-dannye-1146830824.html

Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе - актуальные данные

Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе - актуальные данные - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе - актуальные данные

Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" продолжается в море и на суше. С начала работ собрано уже РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T15:03

2025-05-30T15:03

2025-05-30T15:06

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе после разлива мазута с затонувших танкеров "Волгонефть" продолжается в море и на суше. С начала работ собрано уже более 164 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в правительстве России по итогам заседания профильной комиссии под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева.Отмечается, что в прибрежной зоне Анапы и Темрюка водолазы под руководством "Морспасслужбы" собрали 840 тонн замазученного грунта. Численность группировки водолазов составляет 159 человек. В работах по подъему мазута задействована группировка флота из семи судов, а также восемь эжекторных установок. Как доложил министр транспорта Роман Старовойт, особое внимание уделяется повышенным мерам безопасности в районе проведения работ у затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Как сообщалось, Росприроднадзор направил исковые заявления к владельцам затонувших в Черном море танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб. Общая сумма требований составила более 84,9 млрд рублей.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе выделили еще 7,5 млрдБактерии и шелуха льна – как в Крыму утилизируют мазут с побережьяКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов