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Куренков назвал стоимость восстановления всех убежищ и укрытий в России
Куренков назвал стоимость восстановления всех убежищ и укрытий в России - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Куренков назвал стоимость восстановления всех убежищ и укрытий в России
МЧС России совместно с регионами намерено восстановить все убежища и укрытия в стране, на это потребуется порядка 155 миллиардов рублей. Об этом журналистам... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T09:50
2025-05-30T09:50
2025-05-30T09:50
россия
новости
убежище
укрытия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
александр куренков
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. МЧС России совместно с регионами намерено восстановить все убежища и укрытия в стране, на это потребуется порядка 155 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Александр Куренков.Куренков также рассказал, что альтернативой радиоточкам для оповещения населения об опасностях и угрозах могут стать домофоны в подъездах жилых домов.Ранее сообщалось, что в 2014 году в России завершилась инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны. Позднее началась комплексная инвентаризация всех подземных помещений, в том числе расположенных в торговых и развлекательных центрах. При этом инвентаризации подлежали все заглубленные помещения, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Проверялись также транспортные сооружения городской инфраструктуры (метро, автомобильные и железнодорожные подземные тоннели, подземные переходы) и естественные укрытия: пещеры и горные выработки.Работа выполнялась в рамках государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". Ее главная цель - минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угрозУбежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшееВ Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытий
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россия, новости, убежище, укрытия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, безопасность
Куренков назвал стоимость восстановления всех убежищ и укрытий в России
Восстановление всех убежищ и укрытий в России обойдется в 155 млрд рублей – Куренков
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. МЧС России совместно с регионами намерено восстановить все убежища и укрытия в стране, на это потребуется порядка 155 миллиардов рублей. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Александр Куренков.
"На мой взгляд, нужно выстраивать систему гражданской обороны, она должна максимально защитить население РФ. Мы вышли с инициативой к Минфину выделить 155 миллиардов рублей на модернизацию системы по всей стране", - сказал министр.
Куренков также рассказал, что альтернативой радиоточкам для оповещения населения об опасностях и угрозах могут стать домофоны в подъездах жилых домов.
Ранее сообщалось, что в 2014 году в России завершилась инвентаризация всех защитных сооружений гражданской обороны. Позднее началась комплексная инвентаризация всех подземных помещений, в том числе расположенных в торговых и развлекательных центрах. При этом инвентаризации подлежали все заглубленные помещения, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Проверялись также транспортные сооружения городской инфраструктуры (метро, автомобильные и железнодорожные подземные тоннели, подземные переходы) и естественные укрытия: пещеры и горные выработки.
Работа выполнялась в рамках государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций". Ее главная цель - минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах.
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