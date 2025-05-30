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Колоссальные потери ВСУ: Киев лишился 10 тысяч боевиков за неделю

Колоссальные потери ВСУ: Киев лишился 10 тысяч боевиков за неделю - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Колоссальные потери ВСУ: Киев лишился 10 тысяч боевиков за неделю

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю продолжали наступление и продвижение в глубину обороны противника на ряде направлений, потери ВСУ за этот период... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T13:34

2025-05-30T13:34

2025-05-30T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю продолжали наступление и продвижение в глубину обороны противника на ряде направлений, потери ВСУ за этот период составили почти 9500 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Запад" противник потерял свыше 1495 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113, 83 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 19 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям семи механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии.Военнослужащие подразделений группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"*, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.Потери противника составили свыше 3060 военнослужащих, танк, 39 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.В зоне ответственности группировки войск "Восток" поражение потерпели формирования четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.Противник потерял более 1265 военнослужащих, танк, 22 боевые бронированные машины, 66 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 495 военнослужащих, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной борьбы, а также 23 склада боеприпасов и материальных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, новости, инфографика