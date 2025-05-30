https://crimea.ria.ru/20250530/kogda-zapustyat-passazhirskie-poezda-mezhdu-dnr-i-drugimi-regionami-rossii-1146821509.html

Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами России

Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами России - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами России

Для запуска пассажирских поездов между Донецком и другими крупными городами России технически все готово, но организовать процесс пока не позволяет ситуация с... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T08:26

2025-05-30T08:26

2025-05-30T08:06

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

донецк

поезд

транспорт

логистика

безопасность

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/12/1128813430_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_251fa7544fb508f893315404b9d2389b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Для запуска пассажирских поездов между Донецком и другими крупными городами России технически все готово, но организовать процесс пока не позволяет ситуация с безопасностью. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко.По словам Бондаренко, обеспечение безопасности пассажиров – это самый главный аспект, поэтому вопрос запуска пассажирского ж/д сообщения республика "вынуждена несколько отодвинуть".В то же время ситуация позволяет организовывать в том числе и грузовое сообщение по новым задействованным участкам железных дорог и организовывать пригородное пассажирское сообщение, добавил глава ведомства."Мы с коллегами из "Железной дороги Новороссии" и из Минтранса Российской Федерации прорабатываем еще несколько альтернативных видов перевозок, которые смогут быть сопряжены уже в виде дальней перевозки пассажиров", - отметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршрутыКогда запустят пассажирские паромы между ДНР и КубаньюЖД вокзал Донецка возобновляет работу с 9 мая

донецкая народная республика (днр)

донецк

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, донецк, поезд, транспорт, логистика, безопасность, новые регионы россии, новости