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Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами России
Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами России - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами России
Для запуска пассажирских поездов между Донецком и другими крупными городами России технически все готово, но организовать процесс пока не позволяет ситуация с... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T08:26
2025-05-30T08:26
2025-05-30T08:06
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
донецк
поезд
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новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Для запуска пассажирских поездов между Донецком и другими крупными городами России технически все готово, но организовать процесс пока не позволяет ситуация с безопасностью. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко.По словам Бондаренко, обеспечение безопасности пассажиров – это самый главный аспект, поэтому вопрос запуска пассажирского ж/д сообщения республика "вынуждена несколько отодвинуть".В то же время ситуация позволяет организовывать в том числе и грузовое сообщение по новым задействованным участкам железных дорог и организовывать пригородное пассажирское сообщение, добавил глава ведомства."Мы с коллегами из "Железной дороги Новороссии" и из Минтранса Российской Федерации прорабатываем еще несколько альтернативных видов перевозок, которые смогут быть сопряжены уже в виде дальней перевозки пассажиров", - отметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршрутыКогда запустят пассажирские паромы между ДНР и КубаньюЖД вокзал Донецка возобновляет работу с 9 мая
донецкая народная республика (днр)
донецк
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, донецк, поезд, транспорт, логистика, безопасность, новые регионы россии, новости
Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами России
В ДНР технически готовы запустить пассажирское ж/д сообщение с другими регионами
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Для запуска пассажирских поездов между Донецком и другими крупными городами России технически все готово, но организовать процесс пока не позволяет ситуация с безопасностью. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко.
"Все технические вопросы, связанные с восстановлением, реконструкцией и организацией ремонта подвижного состава, наши коллеги из "Железных дорог Новороссии" уже выполнили. Технически мы готовы это осуществлять хоть сегодня. Единственное, что нас сдерживает, это меры безопасности, которые, к сожалению, сейчас не могут быть обеспечены для перевозки пассажиров", - приводит слова министра РИА Новости.
По словам Бондаренко, обеспечение безопасности пассажиров – это самый главный аспект, поэтому вопрос запуска пассажирского ж/д сообщения республика "вынуждена несколько отодвинуть".
В то же время ситуация позволяет организовывать в том числе и грузовое сообщение по новым задействованным участкам железных дорог и организовывать пригородное пассажирское сообщение, добавил глава ведомства.
"Мы с коллегами из "Железной дороги Новороссии" и из Минтранса Российской Федерации прорабатываем еще несколько альтернативных видов перевозок, которые смогут быть сопряжены уже в виде дальней перевозки пассажиров", - отметил он.
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