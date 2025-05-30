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Киев устраивает истерику перед вторым раундом переговоров – МИД России - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Киев устраивает истерику перед вторым раундом переговоров – МИД России
Киев устраивает истерику перед вторым раундом переговоров – МИД России - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Киев устраивает истерику перед вторым раундом переговоров – МИД России
Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле снова устраивает истерику, чтобы набить себе цену. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T12:31
2025-05-30T12:53
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле снова устраивает истерику, чтобы набить себе цену. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.По ее словам, киевский режим под этот шум хочет "опять себе что-нибудь выторговать, привлечь к себе внимание, набить себе цену, хотя каждый раз набивают себе шишки".Захарова подчеркнула, что российская позиция конструктивна и изложена на высшем уровне.Официальный представитель МИД РФ также добавила, что угрозы в адрес главы делегации на переговорах в Стамбуле, помощника президента России Владимира Мединского и членов его семьи со стороны украинских радикалов подтверждают террористическую сущность киевского режима.Российско-украинские переговоры в СтамбулеТрехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатом предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия. Масштабный обмен пленными уже завершился.Второй раунд переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.Мария Захарова на брифинге 27 мая уточнила, что в основе меморандума по Украине будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня. В Кремле ранее предупредили, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты.В минобороны Украины позже заявили, что глава ведомства и украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров передал Москве украинский меморандум. По словам Умерова, Киев не против встречи с Москвой и ждет российский вариант меморандума, "чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФКакой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июняПереговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, переговоры, политика, внешняя политика, в мире, новости, россия
Киев устраивает истерику перед вторым раундом переговоров – МИД России

Киев пытается истерикой набить себе цену перед вторым раундом переговоров - Захарова

12:31 30.05.2025 (обновлено: 12:53 30.05.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле снова устраивает истерику, чтобы набить себе цену. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
"Это у них так всегда. Помните строчку из песни: "не дам свое "угу" ни другу, ни врагу". Это какая-то такая логика, которой они и руководствуются. Такая же истерика, такой неконструктивный шум они устроили и в тот раз. Вот так и надо относиться к очередной волне информационного шума", - сказала дипломат.
По ее словам, киевский режим под этот шум хочет "опять себе что-нибудь выторговать, привлечь к себе внимание, набить себе цену, хотя каждый раз набивают себе шишки".
Захарова подчеркнула, что российская позиция конструктивна и изложена на высшем уровне.
Официальный представитель МИД РФ также добавила, что угрозы в адрес главы делегации на переговорах в Стамбуле, помощника президента России Владимира Мединского и членов его семьи со стороны украинских радикалов подтверждают террористическую сущность киевского режима.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле

Трехсторонняя встреча Россия – Украина – Турция прошла 16 мая в Стамбуле. Она стала результатом предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.
По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом переговоров с Украиной. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия. Масштабный обмен пленными уже завершился.
Второй раунд переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.
Мария Захарова на брифинге 27 мая уточнила, что в основе меморандума по Украине будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня. В Кремле ранее предупредили, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты.
В минобороны Украины позже заявили, что глава ведомства и украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров передал Москве украинский меморандум. По словам Умерова, Киев не против встречи с Москвой и ждет российский вариант меморандума, "чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны".
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