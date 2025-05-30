https://crimea.ria.ru/20250530/diplomaticheskiy-kordebalet-ekspert-o-demarshakh-kieva-v-peregovorakh-s-rf-1146804837.html

"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФ

"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФ - РИА Новости Крым, 30.05.2025

"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФ

Переговоры Москвы и Киева ведутся в так называемом вязком стиле, при этом Украина идет на демарши, которые Россия успешно обыгрывает, выходя с дипломатическими... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T06:57

2025-05-30T06:57

2025-05-30T07:34

радио "спутник в крыму"

олег шевченко

кфу (крымский федеральный университет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Переговоры Москвы и Киева ведутся в так называемом вязком стиле, при этом Украина идет на демарши, которые Россия успешно обыгрывает, выходя с дипломатическими победами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.Вязкая дипломатическая играПо словам Шевченко, существует несколько стилей ведения переговоров, в том числе об условиях военного конфликта. Основных - два. Первый предполагает стремительное, четкое и ясное разрешение проблем, нахождение компромисса и завершение переговорного процесса с определенным результатом.Второй означает вязкую дипломатическую игру с характерными для нее демаршами. Именно это и можно сегодня наблюдать в процессе переговоров между Россией и Украиной, отметил эксперт.Одним из таких демаршей стало заявление Украины о том, что она передала проект меморандума со своими предложениями по разрешению конфликта США, и Россия этого не сделала, добавил политолог."И весь мир говорит: "Ах, какая Россия плохая, она не хочет мира". Но причем тут США? Мы договорились с Украиной, что ведем двусторонние переговоры. И вдруг посредине процесса она решила резко поменять правила, взяв инициативу на себя по их изменению. Можем ли мы с этим согласиться? Нет. Но и не отреагировать не можем. И вот звонок Лаврова: "Мы не передаем США меморандумы, мы не видим США посредниками, но мы уважаем США". Жест вежливости, но не более", – прокомментировал Шевченко.Таким образом первый демарш Украины был Россией отбит, и она перешла в очередное контрнаступление в дипломатическом плане, сказал эксперт."Мы опять сказали, что переговоры будут тогда, когда мы захотим, и в том месте, где мы захотим. Не Швейцария, не Ватикан. Не 30 мая и не 20 июля. А встреча будет 2 июня в Стамбуле", – сказал Шевченко.В этой ситуации главе украинской делегации, министру обороны Украины Рустему Умерову ничего не оставалось делать, как согласиться, заметил политолог. Но на этом он не успокоился и вновь попытался запустить свою дипломатическую шпильку, заявив, что Киев дает Москве четыре дня на то, чтобы передать свой меморандум.Трамп как рефери не в игреПри этом он подчеркнул, что дипломатическая победа была одержана Россией еще на этапе подготовки переговоров с Украиной."Мы отсекли и Трампа как рефери, и Европу как посредников и сказали, что будем напрямую общаться с Киевом. И в этом отношении что бы ни хотел сделать Трамп, видя себя в роли некоего арбитра, в данный момент он этого сделать не может. Он может высказать мнение, которое будет учитываться, пожелания. Но не может быть официальным третейским судьей. Здесь мы обыграли, конечно, наших западных противников", – прокомментировал Шевченко.Он также подчеркнул, что, хотя США официально не являются участником конфликта на Украине, они были и останутся создателем нынешнего украинского режима."Да, не учитывать мнение одной из крупнейших держав планеты – это просто-напросто безумие. Но учитывать эти интересы и следовать им – две разные вещи. Российская Федерация учитывает интересы США, но следует своим собственным интересам", – резюмировал политолог.Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.В этот же день Мединский сообщил, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами.В минобороны Украины позже заявили, что глава ведомства и украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров передал Москве украинский меморандум. По словам Умерова, Киев не против встречи с Москвой и ждет российский вариант меморандума, "чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК Меморандум по Украине: почему это очень важный документ В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФ

https://crimea.ria.ru/20250529/peregovory-s-rossiey-budut-idti-mesyatsy--mid-ukrainy-1146817530.html

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олег шевченко, кфу (крымский федеральный университет), мнения, политика, украина, россия, переговоры, новости