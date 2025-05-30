https://crimea.ria.ru/20250530/diplomaticheskiy-kordebalet-ekspert-o-demarshakh-kieva-v-peregovorakh-s-rf-1146804837.html
"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФ
"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФ - РИА Новости Крым, 30.05.2025
"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФ
Переговоры Москвы и Киева ведутся в так называемом вязком стиле, при этом Украина идет на демарши, которые Россия успешно обыгрывает, выходя с дипломатическими... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T06:57
2025-05-30T06:57
2025-05-30T07:34
радио "спутник в крыму"
олег шевченко
кфу (крымский федеральный университет)
мнения
политика
украина
россия
переговоры
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Переговоры Москвы и Киева ведутся в так называемом вязком стиле, при этом Украина идет на демарши, которые Россия успешно обыгрывает, выходя с дипломатическими победами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.Вязкая дипломатическая играПо словам Шевченко, существует несколько стилей ведения переговоров, в том числе об условиях военного конфликта. Основных - два. Первый предполагает стремительное, четкое и ясное разрешение проблем, нахождение компромисса и завершение переговорного процесса с определенным результатом.Второй означает вязкую дипломатическую игру с характерными для нее демаршами. Именно это и можно сегодня наблюдать в процессе переговоров между Россией и Украиной, отметил эксперт.Одним из таких демаршей стало заявление Украины о том, что она передала проект меморандума со своими предложениями по разрешению конфликта США, и Россия этого не сделала, добавил политолог."И весь мир говорит: "Ах, какая Россия плохая, она не хочет мира". Но причем тут США? Мы договорились с Украиной, что ведем двусторонние переговоры. И вдруг посредине процесса она решила резко поменять правила, взяв инициативу на себя по их изменению. Можем ли мы с этим согласиться? Нет. Но и не отреагировать не можем. И вот звонок Лаврова: "Мы не передаем США меморандумы, мы не видим США посредниками, но мы уважаем США". Жест вежливости, но не более", – прокомментировал Шевченко.Таким образом первый демарш Украины был Россией отбит, и она перешла в очередное контрнаступление в дипломатическом плане, сказал эксперт."Мы опять сказали, что переговоры будут тогда, когда мы захотим, и в том месте, где мы захотим. Не Швейцария, не Ватикан. Не 30 мая и не 20 июля. А встреча будет 2 июня в Стамбуле", – сказал Шевченко.В этой ситуации главе украинской делегации, министру обороны Украины Рустему Умерову ничего не оставалось делать, как согласиться, заметил политолог. Но на этом он не успокоился и вновь попытался запустить свою дипломатическую шпильку, заявив, что Киев дает Москве четыре дня на то, чтобы передать свой меморандум.Трамп как рефери не в игреПри этом он подчеркнул, что дипломатическая победа была одержана Россией еще на этапе подготовки переговоров с Украиной."Мы отсекли и Трампа как рефери, и Европу как посредников и сказали, что будем напрямую общаться с Киевом. И в этом отношении что бы ни хотел сделать Трамп, видя себя в роли некоего арбитра, в данный момент он этого сделать не может. Он может высказать мнение, которое будет учитываться, пожелания. Но не может быть официальным третейским судьей. Здесь мы обыграли, конечно, наших западных противников", – прокомментировал Шевченко.Он также подчеркнул, что, хотя США официально не являются участником конфликта на Украине, они были и останутся создателем нынешнего украинского режима."Да, не учитывать мнение одной из крупнейших держав планеты – это просто-напросто безумие. Но учитывать эти интересы и следовать им – две разные вещи. Российская Федерация учитывает интересы США, но следует своим собственным интересам", – резюмировал политолог.Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.В этот же день Мединский сообщил, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами.В минобороны Украины позже заявили, что глава ведомства и украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров передал Москве украинский меморандум. По словам Умерова, Киев не против встречи с Москвой и ждет российский вариант меморандума, "чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК Меморандум по Украине: почему это очень важный документ В основе меморандума по Украине будут условия и сроки перемирия - МИД РФ
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олег шевченко, кфу (крымский федеральный университет), мнения, политика, украина, россия, переговоры, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым.
Переговоры Москвы и Киева ведутся в так называемом вязком стиле, при этом Украина идет на демарши, которые Россия успешно обыгрывает, выходя с дипломатическими победами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. В. И. Вернадского Олег Шевченко.
Вязкая дипломатическая игра
По словам Шевченко, существует несколько стилей ведения переговоров, в том числе об условиях военного конфликта. Основных - два. Первый предполагает стремительное, четкое и ясное разрешение проблем, нахождение компромисса и завершение переговорного процесса с определенным результатом.
Второй означает вязкую дипломатическую игру с характерными для нее демаршами. Именно это и можно сегодня наблюдать в процессе переговоров между Россией и Украиной, отметил эксперт.
"Сейчас идет очень вязкая дипломатическая борьба. Наши противники пытаются взять инициативу переговоров на себя, соответственно, мы ее отдавать не хотим. Отсюда все эти довольно странные и сомнительные с точки зрения классической дипломатии демарши", – сказал Шевченко.
Одним из таких демаршей стало заявление Украины о том, что она передала проект меморандума со своими предложениями по разрешению конфликта США, и Россия этого не сделала, добавил политолог.
"И весь мир говорит: "Ах, какая Россия плохая, она не хочет мира". Но причем тут США? Мы договорились с Украиной, что ведем двусторонние переговоры. И вдруг посредине процесса она решила резко поменять правила, взяв инициативу на себя по их изменению. Можем ли мы с этим согласиться? Нет. Но и не отреагировать не можем. И вот звонок Лаврова: "Мы не передаем США меморандумы, мы не видим США посредниками, но мы уважаем США". Жест вежливости, но не более", – прокомментировал Шевченко.
Таким образом первый демарш Украины был Россией отбит, и она перешла в очередное контрнаступление в дипломатическом плане, сказал эксперт.
"Мы опять сказали, что переговоры будут тогда, когда мы захотим, и в том месте, где мы захотим. Не Швейцария, не Ватикан. Не 30 мая и не 20 июля. А встреча будет 2 июня в Стамбуле", – сказал Шевченко.
В этой ситуации главе украинской делегации, министру обороны Украины Рустему Умерову ничего не оставалось делать, как согласиться, заметил политолог. Но на этом он не успокоился и вновь попытался запустить свою дипломатическую шпильку, заявив, что Киев дает Москве четыре дня на то, чтобы передать свой меморандум.
"Ждем очередной реакции от наших дипломатических советников. Это такой кордебалет дипломатический. И, думаю, нас ожидает в ближайшие несколько дней что-нибудь яркое и интересное", – прогнозирует эксперт.
Трамп как рефери не в игре
При этом он подчеркнул, что дипломатическая победа была одержана Россией еще на этапе подготовки переговоров с Украиной.
"Мы отсекли и Трампа как рефери, и Европу как посредников и сказали, что будем напрямую общаться с Киевом. И в этом отношении что бы ни хотел сделать Трамп, видя себя в роли некоего арбитра, в данный момент он этого сделать не может. Он может высказать мнение, которое будет учитываться, пожелания. Но не может быть официальным третейским судьей. Здесь мы обыграли, конечно, наших западных противников", – прокомментировал Шевченко.
Он также подчеркнул, что, хотя США официально не являются участником конфликта на Украине, они были и останутся создателем нынешнего украинского режима.
"Да, не учитывать мнение одной из крупнейших держав планеты – это просто-напросто безумие. Но учитывать эти интересы и следовать им – две разные вещи. Российская Федерация учитывает интересы США, но следует своим собственным интересам", – резюмировал политолог.
Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил
, что делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским готова представить делегации Украины меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
В этот же день Мединский сообщил
, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами.
В минобороны Украины позже заявили, что глава ведомства и украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров передал Москве украинский меморандум. По словам Умерова, Киев не против встречи с Москвой и ждет российский вариант меморандума, "чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны".
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