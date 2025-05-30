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Детали меморандума по Украине и смерть подростка в Севастополе – главное - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Детали меморандума по Украине и смерть подростка в Севастополе – главное
Детали меморандума по Украине и смерть подростка в Севастополе – главное - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Детали меморандума по Украине и смерть подростка в Севастополе – главное
Детали меморандума по урегулированию украинского конфликта не будут представлены широкой огласке. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T22:33
2025-05-30T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Детали меморандума по урегулированию украинского конфликта не будут представлены широкой огласке. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к прекращению боевых действий. В Севастополе найдена погибшей 15-летняя девушка. Строительство второго этапа Юго-восточного обхода Симферополя выходит на финишную прямую. В ДНР планируют сделать побережье Азовского моря всероссийской здравницей. В ходе ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе собрано более 164 тысяч тонн грунта.О главных темах и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Кремля о меморандуме по УкраинеПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детальные аспекты меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке.В свою очередь постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя отметил, что для России принципиальным вопросом остается урегулирование причин возникшего конфликта раз и навсегда. Он также выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к прекращению боевых действий из страха лишиться власти.В Севастополе 15-летняя девушка найдена мертвой15-летняя девушка, которая в ночь на 29 мая ушла из дома и пропала, найдена погибшей в Севастополе, сообщили в главном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.Следователями и криминалистами совместно с оперативными подразделениями органов внутренних дел устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.Дорога "в обход столицы Крыма"Строительство Юго-восточного обхода Симферополя выполнено на 84 процента. Специалисты завершают возведение важной для полуострова дороги, призванной разгрузить столицу Крыма от пробок и сократить для водителей и пассажиров время, проведенное в пути к красотам ЮБК.К строительству второго этапа Юго-восточного обхода Симферополя компания "ВАД" приступила в ноябре 2022 года. Завершить работы планируется осенью 2025 года.Азовское море в ДНР будет для россиян здравницейПобережье Азовского моря в Донецкой Народной Республике планируют сделать всероссийской здравницей. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин."Азовское море имеет массу преимуществ. Оно быстро прогревается, достаточно большой сезон – с мая по октябрь. Само море богато минералами, полезными элементами, такими как йод, например. Море будет задействовано как здравница", – приводит его слова РИА Новости.Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливеС начала работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе собрано уже более 164 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в правительстве России.Особое внимание уделяется повышенным мерам безопасности в районе проведения работ у затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, общество, новости, крым, в мире
Детали меморандума по Украине и смерть подростка в Севастополе – главное

Заявление Кремля о меморандуме и смерть 15-летней девушки в Севастополе – главное за день

22:33 30.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Детали меморандума по урегулированию украинского конфликта не будут представлены широкой огласке. Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к прекращению боевых действий. В Севастополе найдена погибшей 15-летняя девушка. Строительство второго этапа Юго-восточного обхода Симферополя выходит на финишную прямую. В ДНР планируют сделать побережье Азовского моря всероссийской здравницей. В ходе ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе собрано более 164 тысяч тонн грунта.
О главных темах и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявление Кремля о меморандуме по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что детальные аспекты меморандума по урегулированию украинского кризиса не будут представлены широкой огласке.

"Разумеется, ничего обнародоваться не будет, это не может быть обнародовано", – заявил Песков.

В свою очередь постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя отметил, что для России принципиальным вопросом остается урегулирование причин возникшего конфликта раз и навсегда. Он также выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к прекращению боевых действий из страха лишиться власти.
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20:29
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В Севастополе 15-летняя девушка найдена мертвой

15-летняя девушка, которая в ночь на 29 мая ушла из дома и пропала, найдена погибшей в Севастополе, сообщили в главном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
Следователями и криминалистами совместно с оперативными подразделениями органов внутренних дел устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
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18:47Радио "Спутник в Крыму"
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Дорога "в обход столицы Крыма"

Строительство Юго-восточного обхода Симферополя выполнено на 84 процента. Специалисты завершают возведение важной для полуострова дороги, призванной разгрузить столицу Крыма от пробок и сократить для водителей и пассажиров время, проведенное в пути к красотам ЮБК.
"Расчетная интенсивность движения составит 8 тысяч автомобилей в сутки. По расчетам проектировщиков, объезд сэкономит водителям от часа до полутора пути от трассы "Таврида" до Перевального", – рассказал журналистам главный специалист Службы автодорог Крыма Сергей Муратов.
К строительству второго этапа Юго-восточного обхода Симферополя компания "ВАД" приступила в ноябре 2022 года. Завершить работы планируется осенью 2025 года.
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Азовское море в ДНР будет для россиян здравницей

Побережье Азовского моря в Донецкой Народной Республике планируют сделать всероссийской здравницей. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
"Азовское море имеет массу преимуществ. Оно быстро прогревается, достаточно большой сезон – с мая по октябрь. Само море богато минералами, полезными элементами, такими как йод, например. Море будет задействовано как здравница", – приводит его слова РИА Новости.
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Ликвидация последствий ЧС в Керченском проливе

С начала работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе собрано уже более 164 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в правительстве России.
Особое внимание уделяется повышенным мерам безопасности в районе проведения работ у затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".
"На береговой линии с начала работ очищено 548,9 км берега. Собрано более 164,2 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения свыше 119 тыс. тонн", – проинформировали в правительстве.
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