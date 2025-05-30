https://crimea.ria.ru/20250530/bolee-13-milliona-chelovek-zastrakhovany-v-kompanii-krymmedstrakh-1146779816.html
Более 1,3 миллиона человек застрахованы в компании "Крыммедстрах"
Более 1,3 миллиона человек застрахованы в компании "Крыммедстрах" - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Более 1,3 миллиона человек застрахованы в компании "Крыммедстрах"
Более 1,3 миллиона человек, застрахованных в ООО "СМК "Крыммедстрах", получают бесплатную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T10:00
2025-05-30T10:00
2025-05-30T10:00
крыммедстрах
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новости
общество
страхование
здравоохранение в крыму и севастополе
медицина
елена сидорова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Более 1,3 миллиона человек, застрахованных в ООО "СМК "Крыммедстрах", получают бесплатную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает пресс-служба организации.Компания "Крыммедстрах" основана 30 мая 2014 года и уже 11 лет осуществляет обязательное медицинское страхование в Республике Крым и Севастополе. Для крымчан и севастопольцев открыты 12 офисов в городах и районах полуострова, где можно оформить полис ОМС, обновить личные данные или контактную информацию (адрес, телефон, e-mail).Если застрахованному гражданину необходима консультация и помощь страхового представителя, он может обратиться на бесплатную горячую линию, которая работает круглосуточно, или написать обращение на сайте компании. А в поликлиниках Крыма и Севастополя установлены телефоны прямой связи, которыми можно воспользоваться сразу же, когда возникли сложности при получении медицинской помощи.Основные поводы для обращений – это помощь в записи на консультацию к врачу или на диагностические исследования при нарушении сроков, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, или помощь в осуществлении назначенной плановой либо экстренной госпитализации, а также организация консультации в другой медицинской организации.Те, кому необходима очная консультация, могут получить ее во время дежурств страховых представителей в поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Большинство проблем, послуживших поводом для обращений, оперативно решаются сотрудниками "Крыммедстрах" совместно с представителями медицинских организаций.В 2024 году страховые представители рассмотрели 33,5 тысячи обращений, а оперативной практической помощью страховых представителей воспользовались 1,9 тысячи человек.Профилактика заболеваний и их диагностика на ранних стадиях остается одним из приоритетных направлений системы здравоохранения. И в этом процессе страховые компании продолжают принимать активное участие, напоминая гражданам о прохождении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения. В 2024 году "Крыммедстрах" направил более 994 тысяч приглашений и более 924 тысяч застрахованных прошли эти мероприятия.Реклама, ООО "СМК "Крыммедстрах", ИНН 9102006054, erid: F7NfYUJCUneRJUjUEb1t
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крыммедстрах, реклама, новости, общество, страхование, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, елена сидорова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым.
Более 1,3 миллиона человек, застрахованных в ООО "СМК "Крыммедстрах"
, получают бесплатную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщает пресс-служба организации.
Компания "Крыммедстрах" основана 30 мая 2014 года и уже 11 лет осуществляет обязательное медицинское страхование в Республике Крым и Севастополе. Для крымчан и севастопольцев открыты 12 офисов в городах и районах полуострова, где можно оформить полис ОМС, обновить личные данные или контактную информацию (адрес, телефон, e-mail).
Если застрахованному гражданину необходима консультация и помощь страхового представителя, он может обратиться на бесплатную горячую линию, которая работает круглосуточно, или написать обращение на сайте компании. А в поликлиниках Крыма и Севастополя установлены телефоны прямой связи, которыми можно воспользоваться сразу же, когда возникли сложности при получении медицинской помощи.
Основные поводы для обращений – это помощь в записи на консультацию к врачу или на диагностические исследования при нарушении сроков, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, или помощь в осуществлении назначенной плановой либо экстренной госпитализации, а также организация консультации в другой медицинской организации.
Те, кому необходима очная консультация, могут получить ее во время дежурств страховых представителей в поликлиниках, амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Большинство проблем, послуживших поводом для обращений, оперативно решаются сотрудниками "Крыммедстрах" совместно с представителями медицинских организаций.
В 2024 году страховые представители рассмотрели 33,5 тысячи обращений, а оперативной практической помощью страховых представителей воспользовались 1,9 тысячи человек.
Профилактика заболеваний и их диагностика на ранних стадиях остается одним из приоритетных направлений системы здравоохранения. И в этом процессе страховые компании продолжают принимать активное участие, напоминая гражданам о прохождении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и диспансерного наблюдения. В 2024 году "Крыммедстрах" направил более 994 тысяч приглашений и более 924 тысяч застрахованных прошли эти мероприятия.
"Мы благодарим всех, кто выбрал “Крыммедстрах”, за оказанное доверие и сделаем все, чтобы наша помощь и защита ваших прав была максимально эффективной и полезной", – сообщила генеральный директор ООО "СМК "Крыммедстрах" Елена Сидорова.
Реклама, ООО "СМК "Крыммедстрах",
ИНН 9102006054, erid: F7NfYUJCUneRJUjUEb1t