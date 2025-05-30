https://crimea.ria.ru/20250530/azovskoe-more-planiruyut-sdelat-rossiyskoy-zdravnitsey-1146821700.html

Азовское море планируют сделать российской здравницей

Азовское море планируют сделать российской здравницей - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Азовское море планируют сделать российской здравницей

В Донецкой Народной Республике планируют сделать побережье Азовского моря здравницей для граждан страны, заявил глава ДНР Денис Пушилин в рамках Форума дорожных РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T08:48

2025-05-30T08:48

2025-05-30T09:02

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

азовское море

денис пушилин

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567438_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1a080fd1fc5bc239107d82fbc079c645.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике планируют сделать побережье Азовского моря здравницей для граждан страны, заявил глава ДНР Денис Пушилин в рамках Форума дорожных инициатив, который проходит в "Сириусе".Пушилин отметил, что данные аспекты включены в мастер-планы, которые готовятся по всему побережью.Азовское море с 2022 года является внутренним морем России. В мае 2024 года президенту РФ Владимиру Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Основными ее целями являются повышение доходов граждан, уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250423/v-azovskom-more-nachnut-vyraschivat-gigantskikh-krevetok-iz-azii-1145894383.html

донецкая народная республика (днр)

азовское море

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, азовское море, денис пушилин, новые регионы россии, новости