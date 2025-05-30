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Азовское море планируют сделать российской здравницей - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Азовское море планируют сделать российской здравницей
Азовское море планируют сделать российской здравницей - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Азовское море планируют сделать российской здравницей
В Донецкой Народной Республике планируют сделать побережье Азовского моря здравницей для граждан страны, заявил глава ДНР Денис Пушилин в рамках Форума дорожных РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T08:48
2025-05-30T09:02
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
азовское море
денис пушилин
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике планируют сделать побережье Азовского моря здравницей для граждан страны, заявил глава ДНР Денис Пушилин в рамках Форума дорожных инициатив, который проходит в "Сириусе".Пушилин отметил, что данные аспекты включены в мастер-планы, которые готовятся по всему побережью.Азовское море с 2022 года является внутренним морем России. В мае 2024 года президенту РФ Владимиру Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Основными ее целями являются повышение доходов граждан, уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, азовское море, денис пушилин, новые регионы россии, новости
Азовское море планируют сделать российской здравницей

Азовское море в ДНР станет здравницей для россиян – Пушилин

08:48 30.05.2025 (обновлено: 09:02 30.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОстров Тузла
Остров Тузла - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике планируют сделать побережье Азовского моря здравницей для граждан страны, заявил глава ДНР Денис Пушилин в рамках Форума дорожных инициатив, который проходит в "Сириусе".

"Азовское море имеет массу преимуществ. Оно быстро прогревается, достаточно большой сезон - с мая по октябрь. Само море богато минералами, полезными элементами, такими как йод, например. Море будет задействовано как здравница", - приводит его слова РИА Новости.

Пушилин отметил, что данные аспекты включены в мастер-планы, которые готовятся по всему побережью.
Азовское море с 2022 года является внутренним морем России. В мае 2024 года президенту РФ Владимиру Путину представили стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя территории Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Основными ее целями являются повышение доходов граждан, уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В стратегию включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.
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