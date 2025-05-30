https://crimea.ria.ru/20250530/armiya-rossii-osvobodila-kondrashovku-v-kharkovskoy-oblasti-1146827068.html

Армия России освободила Кондрашовку в Харьковской области

Армия России освободила Кондрашовку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 30.05.2025

Армия России освободила Кондрашовку в Харьковской области

Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T12:44

2025-05-30T12:44

2025-05-30T12:49

министерство обороны рф

новости сво

харьковская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.29 мая бойцы группировок "Южная" и "Центр" освободили Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. А подразделения войск "Запад" в – Строевку в Харьковской области.Накануне российские бойцы освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Днем ранее подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике. А за день до этого – освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды.В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. 23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "запад"