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Армия России освободила Кондрашовку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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Армия России освободила Кондрашовку в Харьковской области
Армия России освободила Кондрашовку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 30.05.2025
Армия России освободила Кондрашовку в Харьковской области
Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T12:44
2025-05-30T12:49
министерство обороны рф
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.29 мая бойцы группировок "Южная" и "Центр" освободили Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. А подразделения войск "Запад" в – Строевку в Харьковской области.Накануне российские бойцы освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Днем ранее подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике. А за день до этого – освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды.В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. 23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "запад"
Армия России освободила Кондрашовку в Харьковской области

Кондрашовка в Харьковской области перешла под контроль России

12:44 30.05.2025 (обновлено: 12:49 30.05.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФСолдаты ВС РФ в зоне спецоперации
Солдаты ВС РФ в зоне спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Кондрашовка Харьковской области", - сказано в сообщении.
29 мая бойцы группировок "Южная" и "Центр" освободили Гнатовку и Шевченко Первое в ДНР. А подразделения войск "Запад" в – Строевку в Харьковской области.
Накануне российские бойцы освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР. Днем ранее подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике. А за день до этого – освободили в Сумской области населенные пункты Владимировка и Беловоды.
В субботу сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Отрадное и Ступочки в ДНР и Локню в Сумской области. 23 мая стало известно об освобождении российскими войсками Радьковки в Харьковской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Запад"
 
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