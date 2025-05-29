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Взрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причина
Взрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причина - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Взрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причина
В четверг в Ленинском районе Крыма на полигонах прогремят взрывы. Причина – уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T10:55
2025-05-29T10:55
2025-05-29T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Ленинском районе Крыма на полигонах прогремят взрывы. Причина – уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной администрации.Отмечается, что работы будут вестись в Войковском и Багеровском сельских поселениях. Крымчан просят воздержаться от посещения указанной территории.Кроме того, в четверг, 29 мая, в Симферополе в районе школы №42 проходят антитеррористические учения. Оперативные службы проверяют готовность к ликвидации угрозы теракта.Также крымчан и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться учения авиационных частей на территории полигона "Опук". Ежедневные тактические учения военнослужащие армии России будут проводить до конца текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыОсобая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходеЭклеры и мыльницы: новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье
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крым, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, взрыв, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причина
На полигонах Ленинского района Крыма 29 мая уничтожат взрывоопасные предметы – власти