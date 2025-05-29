Рейтинг@Mail.ru
Взрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причина - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250529/vzryvy-progremyat-v-chetverg-v-leninskom-rayone-kryma--prichina-1146797656.html
Взрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причина
Взрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причина - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Взрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причина
В четверг в Ленинском районе Крыма на полигонах прогремят взрывы. Причина – уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T10:55
2025-05-29T10:55
крым
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
взрыв
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145944033_0:26:1057:621_1920x0_80_0_0_35fdaceb3f63e46d87a63e5e3b212fdb.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Ленинском районе Крыма на полигонах прогремят взрывы. Причина – уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной администрации.Отмечается, что работы будут вестись в Войковском и Багеровском сельских поселениях. Крымчан просят воздержаться от посещения указанной территории.Кроме того, в четверг, 29 мая, в Симферополе в районе школы №42 проходят антитеррористические учения. Оперативные службы проверяют готовность к ликвидации угрозы теракта.Также крымчан и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться учения авиационных частей на территории полигона "Опук". Ежедневные тактические учения военнослужащие армии России будут проводить до конца текущего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыОсобая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходеЭклеры и мыльницы: новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье
крым
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145944033_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_9031bb0c3e2f8b911fa96322d56c664a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, взрыв, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причина

На полигонах Ленинского района Крыма 29 мая уничтожат взрывоопасные предметы – власти

10:55 29.05.2025
 
© Администрация Ленинского района КрымаУтилизация боеприпасов в Крыму
Утилизация боеприпасов в Крыму
© Администрация Ленинского района Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В четверг в Ленинском районе Крыма на полигонах прогремят взрывы. Причина – уничтожение взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом предупредили в районной администрации.
Отмечается, что работы будут вестись в Войковском и Багеровском сельских поселениях.
"29 мая во второй половине дня в окрестностях Бондаренково, а также на территории Багеровского полигона запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Крымчан просят воздержаться от посещения указанной территории.
Кроме того, в четверг, 29 мая, в Симферополе в районе школы №42 проходят антитеррористические учения. Оперативные службы проверяют готовность к ликвидации угрозы теракта.
Также крымчан и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться учения авиационных частей на территории полигона "Опук". Ежедневные тактические учения военнослужащие армии России будут проводить до конца текущего года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
Особая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходе
Эклеры и мыльницы: новые опасные 3D-мины обезвреживают в приграничье
 
КрымЛенинский районУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуВзрывНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористов
11:02Будет ли Германия поставлять Украине ракеты Taururs – ответ Мерца
10:55Взрывы прогремят в четверг в Ленинском районе Крыма – причина
10:40Как идет ремонт отданного под школу бывшего здания меджлиса* в Крыму
10:26Неожиданный поворот: кого Трамп выбрал для введения санкций
10:03Путин поздравили лидеров соседних государств с Днем ЕАЭС
09:45При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев
09:34Мощная магнитная буря началась на Земле
09:20Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК
09:06Двое детей из Крыма награждены за мужество при задержании преступника
08:27Военный самолет потерпел крушение в Южной Корее – что известно
08:24Особая коварность: как ВСУ минировали дома и дороги в Донбассе при отходе
07:59Как в Крыму обеспечивают новым жильем льготников
07:37Православные христиане отмечают Вознесение Господне
07:12Четыре беспилотника сбили над Крымом
06:38Евразийский экономический союз в цифрах - инфографика
06:10На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов
05:59Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка
00:01Туман и грозы: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
Лента новостейМолния