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Выстрел в спину: военпром Сербии продолжает поставлять оружие Киеву - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Выстрел в спину: военпром Сербии продолжает поставлять оружие Киеву
Выстрел в спину: военпром Сербии продолжает поставлять оружие Киеву - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Выстрел в спину: военпром Сербии продолжает поставлять оружие Киеву
Военно-промышленный комплекс Сербии пытается "выстрелить России в спину", продолжая поставки боеприпасов киевскому режиму. Об этом говориться в заявлении... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T15:13
2025-05-29T15:13
оружие
сербия
украина
служба внешней разведки (свр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Военно-промышленный комплекс Сербии пытается "выстрелить России в спину", продолжая поставки боеприпасов киевскому режиму. Об этом говориться в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.Прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников, указали в СВР. В числе посредников чаще всего фигурируют государства НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств, отметили в ведомстве."Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть "стратегическое поражение" России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия. Едва ли подобные поставки можно обосновать "гуманитарными соображениями". У них одно очевидное назначение - убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России", - подчеркнули в Службе внешней разведки.В организованном в дружественной России Сербии "конвейере смерти" участвуют крупнейшие компании национального ВПК.Как отметили в ведомстве, "складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славян­ских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги".В СВР напомнили, что Россия не раз приходила на помощь сербам в самые критические моменты их истории, в том числе освобождение Сербии от ига Османской империи, недопущение национальной катастрофы в период Первой мировой войны, борьбу с фашистскими оккупантами и их приспешниками во время Второй мировой, натовские бомбардировки Белграда и косовскую трагедию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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оружие, сербия, украина, служба внешней разведки (свр), новости
Выстрел в спину: военпром Сербии продолжает поставлять оружие Киеву

Сербский ВПК продолжает поставки боеприпасов Киеву вопреки "нейтралитету" Белграда – СВР

15:13 29.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Военно-промышленный комплекс Сербии пытается "выстрелить России в спину", продолжая поставки боеприпасов киевскому режиму. Об этом говориться в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"По поступающей в СВР информации, сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому офици­альным Белградом "нейтралитету" продолжают поставки боеприпасов Киеву", - говорится в документе.
Прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников, указали в СВР. В числе посредников чаще всего фигурируют государства НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств, отметили в ведомстве.
"Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть "стратегическое поражение" России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия. Едва ли подобные поставки можно обосновать "гуманитарными соображениями". У них одно очевидное назначение - убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России", - подчеркнули в Службе внешней разведки.
В организованном в дружественной России Сербии "конвейере смерти" участвуют крупнейшие компании национального ВПК.
Как отметили в ведомстве, "складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славян­ских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги".
В СВР напомнили, что Россия не раз приходила на помощь сербам в самые критические моменты их истории, в том числе освобождение Сербии от ига Османской империи, недопущение национальной катастрофы в период Первой мировой войны, борьбу с фашистскими оккупантами и их приспешниками во время Второй мировой, натовские бомбардировки Белграда и косовскую трагедию.
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ОружиеСербияУкраинаСлужба внешней разведки (СВР)Новости
 
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