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Военный самолет потерпел крушение в Южной Корее – что известно

Военный самолет потерпел крушение в Южной Корее – что известно - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Военный самолет потерпел крушение в Южной Корее – что известно

Военный самолет ВМС Южной Кореи разбился в округе Намгу города Пхохан Республики Корея. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T08:27

2025-05-29T08:27

2025-05-29T08:37

южная корея

авиакатастрофа

происшествия

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Военный самолет ВМС Южной Кореи разбился в округе Намгу города Пхохан Республики Корея. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Отмечается, что крушение произошло в горах примерно в 13.52 (7.52 по московскому времени).В конце 2024 года пассажирский самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Предварительно, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. На борту лайнера находился 181 человек, включая членов экипажа. Найдены тела 179 погибших, двое выжили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

южная корея

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, авиакатастрофа, происшествия, в мире, новости