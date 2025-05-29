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Военный самолет потерпел крушение в Южной Корее – что известно - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Военный самолет потерпел крушение в Южной Корее – что известно
Военный самолет потерпел крушение в Южной Корее – что известно - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Военный самолет потерпел крушение в Южной Корее – что известно
Военный самолет ВМС Южной Кореи разбился в округе Намгу города Пхохан Республики Корея. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T08:27
2025-05-29T08:37
южная корея
авиакатастрофа
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Военный самолет ВМС Южной Кореи разбился в округе Намгу города Пхохан Республики Корея. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.Отмечается, что крушение произошло в горах примерно в 13.52 (7.52 по московскому времени).В конце 2024 года пассажирский самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Предварительно, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. На борту лайнера находился 181 человек, включая членов экипажа. Найдены тела 179 погибших, двое выжили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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южная корея, авиакатастрофа, происшествия, в мире, новости
Военный самолет потерпел крушение в Южной Корее – что известно

В Южной Корее потерпел крушение военный самолет – СМИ

08:27 29.05.2025 (обновлено: 08:37 29.05.2025)
 
© AP Photo Lee Jin-manМашина скорой помощи в Южной Корее
Машина скорой помощи в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo Lee Jin-man
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Военный самолет ВМС Южной Кореи разбился в округе Намгу города Пхохан Республики Корея. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
Отмечается, что крушение произошло в горах примерно в 13.52 (7.52 по московскому времени).
По данным агентства Ренхап, на борту самолета находилось четыре человека.
В конце 2024 года пассажирский самолет направлялся в Муан из Бангкока и при посадке пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Предварительно, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. На борту лайнера находился 181 человек, включая членов экипажа. Найдены тела 179 погибших, двое выжили.
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Южная КореяАвиакатастрофаПроисшествияВ миреНовости
 
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