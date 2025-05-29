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В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей
В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.05.2025
В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей
В Севастополе перед судом предстанет 53-летний местный житель по обвинению в мошенничестве на 6,9 миллионов рублей при строительстве дома. Прокуратура... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T16:55
2025-05-29T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет 53-летний местный житель по обвинению в мошенничестве на 6,9 миллионов рублей при строительстве дома. Прокуратура Нахимовского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело. Об этом сообщают пресс-службы Управления МВД России по городу и севастопольской прокуратуры.Установлено, что с декабря 2016 года по апрель 2023 года 53-летний обвиняемый продавал жилые помещения в строящемся доме. Он приобрел два земельных участка, которые позже разделил еще на два.При этом, по информации правоохранителей, в нарушение законодательства о долевом строительстве многоквартирного жилья обвиняемый заключал с потерпевшими договоры купли-продажи имущественных прав, дарения и "предварительные договоры", достоверно зная, что фактически не сможет предоставить им квартиры в собственность."Земельные участки, на которых осуществлялось строительство, предназначаются для индивидуальной жилой застройки. Возведение на них многоквартирного жилья запрещено, ввод в эксплуатацию дома и регистрация права собственности на отдельные квартиры в нем невозможны", – добавили в прокуратуре города.Таким образом, по сообщению ведомства, в период с декабря 2016 по апрель 2023 года у четырех обманутых жителей Севастополя он похитил почти 7 млн рублей. Уголовное дело находится на рассмотрении Ленинского районного суда Севастополя.В отношении застройщика возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Ранее сообщалось, что в Симферополе местная жительница взяла у знакомых шесть миллионов рублей за помощь в оформлении земельных участков в курортном поселке Крыма, но не оформила их.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млнЖенщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в СевастополеВ Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТП
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РИА Новости Крым
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96
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В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей

В Севастополе будут судить застройщика по обвинению в мошенничестве при строительстве дома

16:55 29.05.2025 (обновлено: 17:08 29.05.2025)
 
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Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет 53-летний местный житель по обвинению в мошенничестве на 6,9 миллионов рублей при строительстве дома. Прокуратура Нахимовского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело. Об этом сообщают пресс-службы Управления МВД России по городу и севастопольской прокуратуры.
Установлено, что с декабря 2016 года по апрель 2023 года 53-летний обвиняемый продавал жилые помещения в строящемся доме. Он приобрел два земельных участка, которые позже разделил еще на два.
"Заведомо зная, что на этих участках запрещено возведение многоквартирных домов, мужчина построил на приобретенной земле трехэтажный дом и обманом привлек потенциальных покупателей квартир", – сказано в сообщении полиции.
При этом, по информации правоохранителей, в нарушение законодательства о долевом строительстве многоквартирного жилья обвиняемый заключал с потерпевшими договоры купли-продажи имущественных прав, дарения и "предварительные договоры", достоверно зная, что фактически не сможет предоставить им квартиры в собственность.
"Земельные участки, на которых осуществлялось строительство, предназначаются для индивидуальной жилой застройки. Возведение на них многоквартирного жилья запрещено, ввод в эксплуатацию дома и регистрация права собственности на отдельные квартиры в нем невозможны", – добавили в прокуратуре города.
Таким образом, по сообщению ведомства, в период с декабря 2016 по апрель 2023 года у четырех обманутых жителей Севастополя он похитил почти 7 млн рублей. Уголовное дело находится на рассмотрении Ленинского районного суда Севастополя.
В отношении застройщика возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее сообщалось, что в Симферополе местная жительница взяла у знакомых шесть миллионов рублей за помощь в оформлении земельных участков в курортном поселке Крыма, но не оформила их.
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