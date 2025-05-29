https://crimea.ria.ru/20250529/v-sevastopole-budut-sudit-zastroyschika-za-moshennichestvo-na-7-mln-rubley-1146812787.html

В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей

В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 29.05.2025

В Севастополе будут судить застройщика за мошенничество на 7 млн рублей

В Севастополе перед судом предстанет 53-летний местный житель по обвинению в мошенничестве на 6,9 миллионов рублей при строительстве дома. Прокуратура... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T16:55

2025-05-29T16:55

2025-05-29T17:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанет 53-летний местный житель по обвинению в мошенничестве на 6,9 миллионов рублей при строительстве дома. Прокуратура Нахимовского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело. Об этом сообщают пресс-службы Управления МВД России по городу и севастопольской прокуратуры.Установлено, что с декабря 2016 года по апрель 2023 года 53-летний обвиняемый продавал жилые помещения в строящемся доме. Он приобрел два земельных участка, которые позже разделил еще на два.При этом, по информации правоохранителей, в нарушение законодательства о долевом строительстве многоквартирного жилья обвиняемый заключал с потерпевшими договоры купли-продажи имущественных прав, дарения и "предварительные договоры", достоверно зная, что фактически не сможет предоставить им квартиры в собственность."Земельные участки, на которых осуществлялось строительство, предназначаются для индивидуальной жилой застройки. Возведение на них многоквартирного жилья запрещено, ввод в эксплуатацию дома и регистрация права собственности на отдельные квартиры в нем невозможны", – добавили в прокуратуре города.Таким образом, по сообщению ведомства, в период с декабря 2016 по апрель 2023 года у четырех обманутых жителей Севастополя он похитил почти 7 млн рублей. Уголовное дело находится на рассмотрении Ленинского районного суда Севастополя.В отношении застройщика возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Ранее сообщалось, что в Симферополе местная жительница взяла у знакомых шесть миллионов рублей за помощь в оформлении земельных участков в курортном поселке Крыма, но не оформила их.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млнЖенщину оштрафовали на 430 тыс за махинации с маткапиталом в СевастополеВ Крыму мошенница получила больше 2 миллионов на фиктивных ДТП

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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