https://crimea.ria.ru/20250529/v-anape-iz-za-chs-priostanovili-sbor-turisticheskogo-naloga-1146809446.html

В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога

В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога - РИА Новости Крым, 29.05.2025

В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога

В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога. Такое решение приняли на очередной сессии депутаты горсовета. РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T18:22

2025-05-29T18:22

2025-05-29T18:22

россия

анапа

краснодарский край

новости

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога. Такое решение приняли на очередной сессии депутаты горсовета.Для оказания поддержки санаторно-курортному и гостиничному комплексу, который пострадал от последствий ЧС с танкерами в Керченском проливе, власти решили заморозить турналог на территории Анапы с 1 января по 31 декабря 2025 года.Он выразил уверенность, что это поможет курортному бизнесу в непростой период, а также станет дополнительным стимулом для туристов.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.В мае 2025 стало известно, что более 7,5 млрд рублей направили дополнительно на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. До этого на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров правительством было выделено более миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Росприроднадзор подготовил иски к владельцам танкеров "Волгонефть"Состояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление Роспотребнадзора На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазута

россия

анапа

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анапа, краснодарский край, новости, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, режим чс