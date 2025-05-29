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Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК
Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T09:20
2025-05-29T09:32
владимир мединский
переговоры
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Главное следственное управление СК во взаимодействии с оперативными службами установят причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности, добавила Петренко.Советник президента России Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на возобновившихся в мае этого года переговорах с украинской стороной по урегулированию конфликта. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, после предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.Второй раунд переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир мединский, переговоры, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, россия, украина
Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК

СК возбудит дело по факту угроз Мединскому со стороны украинских радикалов

09:20 29.05.2025 (обновлено: 09:32 29.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"В связи с появившейся информацией о том, что семье советника президента РФ Владимира Мединского поступают угрозы со стороны украинских радикалов, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело", - говорится в сообщении.
Главное следственное управление СК во взаимодействии с оперативными службами установят причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности, добавила Петренко.
Советник президента России Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на возобновившихся в мае этого года переговорах с украинской стороной по урегулированию конфликта. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, после предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
Второй раунд переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.
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Владимир МединскийПереговорыСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиРоссияУкраина
 
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