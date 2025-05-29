https://crimea.ria.ru/20250529/ukrainskie-radikaly-ugrozhayut-medinskomu--sk-1146795459.html

Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК

Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Украинские радикалы угрожают Мединскому – СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T09:20

2025-05-29T09:20

2025-05-29T09:32

владимир мединский

переговоры

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Главное следственное управление СК во взаимодействии с оперативными службами установят причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности, добавила Петренко.Советник президента России Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на возобновившихся в мае этого года переговорах с украинской стороной по урегулированию конфликта. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, после предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.Второй раунд переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, переговоры, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, россия, украина