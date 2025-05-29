https://crimea.ria.ru/20250529/ugrozy-seme-medinskogo-v-kremle-sdelali-zayavlenie-1146801146.html

Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление

Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление

Угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского являются вопиющей и беспрецедентной ситуацией,... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T13:03

2025-05-29T13:03

2025-05-29T13:07

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского являются вопиющей и беспрецедентной ситуацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.При этом Песков отметил, что угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье.Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов.Советник президента России Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на возобновившихся в мае этого года переговорах с украинской стороной по урегулированию конфликта. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, после предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.Второй раунд переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, новости, владимир мединский, переговоры, россия, дмитрий песков, украина