https://crimea.ria.ru/20250529/ugrozy-seme-medinskogo-v-kremle-sdelali-zayavlenie-1146801146.html
Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление
Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление
Угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского являются вопиющей и беспрецедентной ситуацией,... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T13:03
2025-05-29T13:03
2025-05-29T13:07
кремль
новости
владимир мединский
переговоры
россия
дмитрий песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146801801_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_0d7396caa18f6f37fac896a22ff6cbf1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского являются вопиющей и беспрецедентной ситуацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.При этом Песков отметил, что угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье.Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов.Советник президента России Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на возобновившихся в мае этого года переговорах с украинской стороной по урегулированию конфликта. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, после предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.Второй раунд переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146801801_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_66779e314e9910f8a93dbed28f730a4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кремль, новости, владимир мединский, переговоры, россия, дмитрий песков, украина
Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление
Кремль: угрозы семье Мединского со стороны украинских радикалов – вопиющая ситуация
13:03 29.05.2025 (обновлено: 13:07 29.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского являются вопиющей и беспрецедентной ситуацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы… определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
При этом Песков отметил, что угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз
, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов.
Советник президента России Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на возобновившихся в мае этого года переговорах с украинской стороной по урегулированию конфликта. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, после предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
Второй раунд
переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.