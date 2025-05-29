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Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление
Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление
Угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского являются вопиющей и беспрецедентной ситуацией,... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T13:03
2025-05-29T13:07
кремль
новости
владимир мединский
переговоры
россия
дмитрий песков
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского являются вопиющей и беспрецедентной ситуацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.При этом Песков отметил, что угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье.Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов.Советник президента России Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на возобновившихся в мае этого года переговорах с украинской стороной по урегулированию конфликта. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, после предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.Второй раунд переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кремль, новости, владимир мединский, переговоры, россия, дмитрий песков, украина
Угрозы семье Мединского: в Кремле сделали заявление

Кремль: угрозы семье Мединского со стороны украинских радикалов – вопиющая ситуация

13:03 29.05.2025 (обновлено: 13:07 29.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Угрозы семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского являются вопиющей и беспрецедентной ситуацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы… определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более чем вопиющая", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.

При этом Песков отметил, что угрозы поступают непосредственно не главному переговорщику, а его семье.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов.
Советник президента России Владимир Мединский возглавляет российскую делегацию на возобновившихся в мае этого года переговорах с украинской стороной по урегулированию конфликта. Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, после предложения президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
Второй раунд переговоров российская сторона предложила провести 2 июня в Стамбуле. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Москва готова представить украинской стороне меморандум об урегулировании конфликта, который излагает позицию России по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.
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КремльНовостиВладимир МединскийПереговорыРоссияДмитрий ПесковУкраина
 
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