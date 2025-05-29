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Угрозы Мединскому и ответ МИД РФ по прекращению огня на Украине – главное

Угрозы Мединскому и ответ МИД РФ по прекращению огня на Украине – главное - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Угрозы Мединскому и ответ МИД РФ по прекращению огня на Украине – главное

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T22:33

2025-05-29T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского. В МИД России ответили на требования Украины и Запада о немедленном прекращении огня. Шойгу ответил Западу на отмену ограничений по "дальнобою" для Киева. При взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы "Время героев" Гурциев. Воссоединение Крыма с Россией произошло благодаря желанию крымчан вернуться на Родину – президент РФ Владимир Путин назвал полуостров уникальным местом на Земле.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дело по факту угроз МединскомуГлава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов.Главное следственное управление СК во взаимодействии с оперативными службами установят причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности.В МИД России ответили на требования Киева и Запада прекратить огонь без гарантийРоссия уже слышала истерические требования главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо гарантий, и поэтому видит насквозь цель таких заявлений."Те же Париж и Берлин под предводительством Макрона и Мерца истерически, вместе с Зеленским, требуют от нас согласиться на немедленное прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Как говорится, спасибо за предложение, но мы это уже пробовали и видим вас насквозь", – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Шойгу ответил Западу на отмену ограничений по "дальнобою" для КиеваУ России тоже есть запреты, которые она может снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых киевскому режиму вооружений. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов."Поверьте, нам есть, что снимать в ответ на их снятие", – сказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – ПутинПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году произошло в первую очередь благодаря стремлению и желанию крымчан и севастопольцев вернуться на Родину, Москва лишь поддержала это решение."Все, что произошло, прежде всего, связано с позицией людей, которые там проживают. Я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не увидел, не почувствовал желание и стремление людей вернуться на свою историческую Родину. Мы реализовывали именно стремление людей вернуться в состав Российской Федерации, что и произошло по их (крымчан), по сути дела, решению", – сказал Путин.Глава российского государства также отметил, что Крым с точки зрения климата, природы и рекреационных ресурсов является уникальным местом на Земле.При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев"В Ставрополе возле жилого дома произошел взрыв, погибли два человека, в том числе ветеран специальной военной операции, участник программы "Время героев" Заур Гурциев.По данным СК, в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в районе многоэтажного дома по улице Чехова двух тел мужчин с телесными повреждениями, характерными для воздействия взрывной волны. Инцидент произошел ночью. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух лиц общеопасным способом" и "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250529/ekspert-obyasnil-khaos-resheniy-o-dalnoboe-dlya-kieva-1146801454.html

https://crimea.ria.ru/20250529/nemetskiy-dalnoboy-u-kieva-budut-li-sobirat-rakety-taurus-na-ukraine-1146799638.html

https://crimea.ria.ru/20250529/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tsekh-s-dronami-i-mesto-ukrytiya-himars-1146802533.html

https://crimea.ria.ru/20250529/v-sevastopole-v-sezon-otkroyutsya-26-plyazhey-1146809691.html

https://crimea.ria.ru/20250529/po-delu-ob-ubiystve-podrostkov-v-baykalske-zaderzhany-dvoe-1146803894.html

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