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Угрозы Мединскому и ответ МИД РФ по прекращению огня на Украине – главное - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Угрозы Мединскому и ответ МИД РФ по прекращению огня на Украине – главное
Угрозы Мединскому и ответ МИД РФ по прекращению огня на Украине – главное - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Угрозы Мединскому и ответ МИД РФ по прекращению огня на Украине – главное
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского. В МИД России ответили на требования Украины и Запада о немедленном прекращении огня. Шойгу ответил Западу на отмену ограничений по "дальнобою" для Киева. При взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы "Время героев" Гурциев. Воссоединение Крыма с Россией произошло благодаря желанию крымчан вернуться на Родину – президент РФ Владимир Путин назвал полуостров уникальным местом на Земле.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Дело по факту угроз МединскомуГлава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов.Главное следственное управление СК во взаимодействии с оперативными службами установят причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности.В МИД России ответили на требования Киева и Запада прекратить огонь без гарантийРоссия уже слышала истерические требования главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо гарантий, и поэтому видит насквозь цель таких заявлений."Те же Париж и Берлин под предводительством Макрона и Мерца истерически, вместе с Зеленским, требуют от нас согласиться на немедленное прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Как говорится, спасибо за предложение, но мы это уже пробовали и видим вас насквозь", – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Шойгу ответил Западу на отмену ограничений по "дальнобою" для КиеваУ России тоже есть запреты, которые она может снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых киевскому режиму вооружений. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов."Поверьте, нам есть, что снимать в ответ на их снятие", – сказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – ПутинПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году произошло в первую очередь благодаря стремлению и желанию крымчан и севастопольцев вернуться на Родину, Москва лишь поддержала это решение."Все, что произошло, прежде всего, связано с позицией людей, которые там проживают. Я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не увидел, не почувствовал желание и стремление людей вернуться на свою историческую Родину. Мы реализовывали именно стремление людей вернуться в состав Российской Федерации, что и произошло по их (крымчан), по сути дела, решению", – сказал Путин.Глава российского государства также отметил, что Крым с точки зрения климата, природы и рекреационных ресурсов является уникальным местом на Земле.При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев"В Ставрополе возле жилого дома произошел взрыв, погибли два человека, в том числе ветеран специальной военной операции, участник программы "Время героев" Заур Гурциев.По данным СК, в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в районе многоэтажного дома по улице Чехова двух тел мужчин с телесными повреждениями, характерными для воздействия взрывной волны. Инцидент произошел ночью. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух лиц общеопасным способом" и "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Угрозы Мединскому и ответ МИД РФ по прекращению огня на Украине – главное

Угрозы Мединскому и ответ МИД России Зеленскому по прекращению огня – главное за день

22:33 29.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского. В МИД России ответили на требования Украины и Запада о немедленном прекращении огня. Шойгу ответил Западу на отмену ограничений по "дальнобою" для Киева. При взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы "Время героев" Гурциев. Воссоединение Крыма с Россией произошло благодаря желанию крымчан вернуться на Родину – президент РФ Владимир Путин назвал полуостров уникальным местом на Земле.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Дело по факту угроз Мединскому

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, поступающих в адрес советника президента России Владимира Мединского со стороны украинских радикалов.
Главное следственное управление СК во взаимодействии с оперативными службами установят причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности.
Стол переговоров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
17:04Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для Киева

В МИД России ответили на требования Киева и Запада прекратить огонь без гарантий

Россия уже слышала истерические требования главы киевского режима Владимира Зеленского и его западных покровителей о немедленном прекращении огня без каких-либо гарантий, и поэтому видит насквозь цель таких заявлений.
"Те же Париж и Берлин под предводительством Макрона и Мерца истерически, вместе с Зеленским, требуют от нас согласиться на немедленное прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Как говорится, спасибо за предложение, но мы это уже пробовали и видим вас насквозь", – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
ВСУ
13:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Немецкий "дальнобой" у Киева: будут ли собирать ракеты Taurus на Украине

Шойгу ответил Западу на отмену ограничений по "дальнобою" для Киева

У России тоже есть запреты, которые она может снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых киевскому режиму вооружений. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.
"Поверьте, нам есть, что снимать в ответ на их снятие", – сказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
13:17
Российские войска уничтожили цех с дронами и место укрытия HIMARS

Возвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году произошло в первую очередь благодаря стремлению и желанию крымчан и севастопольцев вернуться на Родину, Москва лишь поддержала это решение.
"Все, что произошло, прежде всего, связано с позицией людей, которые там проживают. Я бы никогда не стал делать то, что было сделано, если бы не увидел, не почувствовал желание и стремление людей вернуться на свою историческую Родину. Мы реализовывали именно стремление людей вернуться в состав Российской Федерации, что и произошло по их (крымчан), по сути дела, решению", – сказал Путин.
Глава российского государства также отметил, что Крым с точки зрения климата, природы и рекреационных ресурсов является уникальным местом на Земле.
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
16:20
В Севастополе в сезон откроются 26 пляжей

При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев"

В Ставрополе возле жилого дома произошел взрыв, погибли два человека, в том числе ветеран специальной военной операции, участник программы "Время героев" Заур Гурциев.
По данным СК, в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в районе многоэтажного дома по улице Чехова двух тел мужчин с телесными повреждениями, характерными для воздействия взрывной волны. Инцидент произошел ночью. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух лиц общеопасным способом" и "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств".
В Иркутской области парень убил четырех подростков и сжег дом вместе с собой
14:02
По делу об убийстве подростков в Байкальске задержаны двое
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Заголовок открываемого материала
22:33Угрозы Мединскому и ответ МИД РФ по прекращению огня на Украине – главное
22:11Канатная дорога на Ай-Петри временно приостановила работу
22:0510 тысяч раков-нелегалов жили в гараже в Ростове-на-Дону
21:48Косачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей Германии
21:27Крымчанин покатался на аттракционах за чужой счет и получил штраф 100 тыс
21:09На трассе Белогорск-Феодосия в ДТП погиб пассажир легковушки
20:48Как новая отчетность управляющих компаний повлияет на качество услуг
20:32На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять
20:08Какой будет состав делегации России на переговорах по Украине 2 июня
19:48Исполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд
19:10Крым полностью обеспечен хлебом – власти
18:43Переговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины
18:22В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налога
17:54Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"
17:30МВФ направит Украине очередные 500 миллионов долларов
17:04Эксперт объяснил хаос решений о "дальнобое" для Киева
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16:32Путин: Крым – уникальное место на Земле
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