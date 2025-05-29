Рейтинг@Mail.ru
Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250529/udar-bespilotnikov-po-moskve--povrezhdena-mnogoetazhka-1146793808.html
Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка
Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка
Украинские беспилотники снова попытались атаковать Москву. При падении обломков повреждена жилая многоэтажка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T05:59
2025-05-29T06:07
москва
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
атаки всу
пво
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146793862_7:0:803:448_1920x0_80_0_0_af256a5b820a6066a66018e739ca24a9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники снова попытались атаковать Москву. При падении обломков повреждена жилая многоэтажка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По его данным, три вражеских БПЛА были сбиты над регионом около двух часов ночи 29 мая.По данным данным РИА Новости, в результате атаки поврежден фасад дома, а также выбиты стекла окон квартир на нескольких этажах.В Росавиации около 1:50 ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Внуково. Их сняли около 3:10.В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, ПВО отработала над 12 муниципалитетами региона. В подмосковном Чехове при падении обломков были повреждены жилые дома.Всего в течение ночи над 13 регионами России были уничтожены 296 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1d/1146793862_107:0:704:448_1920x0_80_0_0_9851dffff9c1c036d1cf2be1697b8ce3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу, пво, обстрелы всу, новости
Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка

В Москве при падении обломков беспилотников поврежден жилой дом – Собянин

05:59 29.05.2025 (обновлено: 06:07 29.05.2025)
 
© РИА НовостиПоследствия падения обломков БПЛА на проспекте Вернадского в Москве
Последствия падения обломков БПЛА на проспекте Вернадского в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники снова попытались атаковать Москву. При падении обломков повреждена жилая многоэтажка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его данным, три вражеских БПЛА были сбиты над регионом около двух часов ночи 29 мая.
"В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб", - написал он в Telegram-канале.
По данным данным РИА Новости, в результате атаки поврежден фасад дома, а также выбиты стекла окон квартир на нескольких этажах.
В Росавиации около 1:50 ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Внуково. Их сняли около 3:10.
В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, ПВО отработала над 12 муниципалитетами региона. В подмосковном Чехове при падении обломков были повреждены жилые дома.
Всего в течение ночи над 13 регионами России были уничтожены 296 вражеских БПЛА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МоскваСергей СобянинБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияАтаки ВСУПВООбстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10На ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистов
05:59Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка
00:01Туман и грозы: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
22:422-й раунд переговоров и убийство подростков в Байкальске: главное за день
22:21Что было бы с Крымом без воссоединения с Россией
21:56Алтай и Крым укрепляют связи: подписано соглашение о развитии торговли
21:31Что последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
21:16Где и как на дорогах Крыма смогли сократить число нарушений в 100 раз
20:48Карбоновый полигон на Карадаге – что это и для чего
20:37"Великий и ужасный": зачем Трамп угрожает Путину и России
20:29В Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"
20:21Проблемы людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле - Путин
20:11Херсонский фонд предложил бизнесу кредиты под 1% на семь лет
19:54Трамп назвал срок оценки Вашингтоном хода переговоров по Украине
19:28В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю
19:08Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня
19:01Германия напрямую втягивается в войну – Лавров
18:48Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой
18:27Мединский предложил Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами
Лента новостейМолния