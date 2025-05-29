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Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка
Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка
Украинские беспилотники снова попытались атаковать Москву. При падении обломков повреждена жилая многоэтажка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T05:59
2025-05-29T05:59
2025-05-29T06:07
москва
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
атаки всу
пво
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники снова попытались атаковать Москву. При падении обломков повреждена жилая многоэтажка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По его данным, три вражеских БПЛА были сбиты над регионом около двух часов ночи 29 мая.По данным данным РИА Новости, в результате атаки поврежден фасад дома, а также выбиты стекла окон квартир на нескольких этажах.В Росавиации около 1:50 ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Внуково. Их сняли около 3:10.В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, ПВО отработала над 12 муниципалитетами региона. В подмосковном Чехове при падении обломков были повреждены жилые дома.Всего в течение ночи над 13 регионами России были уничтожены 296 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу, пво, обстрелы всу, новости
Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка
В Москве при падении обломков беспилотников поврежден жилой дом – Собянин
05:59 29.05.2025 (обновлено: 06:07 29.05.2025)