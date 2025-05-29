https://crimea.ria.ru/20250529/udar-bespilotnikov-po-moskve--povrezhdena-mnogoetazhka-1146793808.html

Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка

Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Удар беспилотников по Москве – повреждена многоэтажка

Украинские беспилотники снова попытались атаковать Москву. При падении обломков повреждена жилая многоэтажка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T05:59

2025-05-29T05:59

2025-05-29T06:07

москва

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

атаки всу

пво

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники снова попытались атаковать Москву. При падении обломков повреждена жилая многоэтажка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По его данным, три вражеских БПЛА были сбиты над регионом около двух часов ночи 29 мая.По данным данным РИА Новости, в результате атаки поврежден фасад дома, а также выбиты стекла окон квартир на нескольких этажах.В Росавиации около 1:50 ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов в аэропорту Внуково. Их сняли около 3:10.В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки Москвы. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, ПВО отработала над 12 муниципалитетами региона. В подмосковном Чехове при падении обломков были повреждены жилые дома.Всего в течение ночи над 13 регионами России были уничтожены 296 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу, пво, обстрелы всу, новости