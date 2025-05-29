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Туман и грозы: погода в Крыму на четверг

Туман и грозы: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Туман и грозы: погода в Крыму на четверг

В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-29T00:01

2025-05-29T00:01

2025-05-28T21:42

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +20…+25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +20...22 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, днем +20...+23.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250525/ptitsa-nad-solntsem-uchenye-zafiksirovali-obekt-bolshe-zemli-1146700994.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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