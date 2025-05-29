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Туман и грозы: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Туман и грозы: погода в Крыму на четверг
Туман и грозы: погода в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Туман и грозы: погода в Крыму на четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-29T00:01
2025-05-28T21:42
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +20…+25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +20...22 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, днем +20...+23.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туман и грозы: погода в Крыму на четверг

Погода в Крыму на четверг

00:01 29.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПобережье в Херсонской области
Побережье в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15, днем +21…+26, в горах +14…+19. Ночью без осадков, в дневные часы в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, днем +20…+25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью южный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +20...22 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь, днем без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, днем +20...+23.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Туман и грозы: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 29 мая
22:422-й раунд переговоров и убийство подростков в Байкальске: главное за день
22:21Что было бы с Крымом без воссоединения с Россией
21:56Алтай и Крым укрепляют связи: подписано соглашение о развитии торговли
21:31Что последует за созданием буферной зоны на Украине – мнение
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20:48Карбоновый полигон на Карадаге – что это и для чего
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20:21Проблемы людей с инвалидностью находятся на постоянном контроле - Путин
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