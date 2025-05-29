https://crimea.ria.ru/20250529/tsentralnyy-rayon-simferopolya-obestochen-1146808097.html

Центральный район Симферополя обесточен

Центральный район Симферополя обесточен - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Центральный район Симферополя обесточен

В Симферополе после 15 часов в четверг больше 15 улиц Центрального района города остались без энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T15:51

2025-05-29T15:51

2025-05-29T15:51

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

симферополь

городская среда

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420051_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_07cc11a66cca6d2b01ed4c902f596053.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе после 15 часов в четверг больше 15 улиц Центрального района города остались без энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Из-за аварии обесточены Гренажный и Батумский переулки. На предприятии добавили, что света нет также и на прилегающих ко всем вышеперечисленным улицам и переулкам. Аварийные бригады на месте."Ведутся восстановительные работы", – уточнили в "Крымэнерго".О планируемом времени восстановления не сообщают.В среду Алушта и несколько населенных пунктов остались без света из-за аварии на высоковольтной линии. Без электроснабжения остались около 7 тысяч абонентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, симферополь, городская среда, крым, новости крыма