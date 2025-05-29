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Центральный район Симферополя обесточен - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Центральный район Симферополя обесточен
Центральный район Симферополя обесточен - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Центральный район Симферополя обесточен
В Симферополе после 15 часов в четверг больше 15 улиц Центрального района города остались без энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T15:51
2025-05-29T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе после 15 часов в четверг больше 15 улиц Центрального района города остались без энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Из-за аварии обесточены Гренажный и Батумский переулки. На предприятии добавили, что света нет также и на прилегающих ко всем вышеперечисленным улицам и переулкам. Аварийные бригады на месте."Ведутся восстановительные работы", – уточнили в "Крымэнерго".О планируемом времени восстановления не сообщают.В среду Алушта и несколько населенных пунктов остались без света из-за аварии на высоковольтной линии. Без электроснабжения остались около 7 тысяч абонентов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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Центральный район Симферополя обесточен

Центральный район Симферополя обесточен из-за аварии на линии

15:51 29.05.2025
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе после 15 часов в четверг больше 15 улиц Центрального района города остались без энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Из-за аварийного отключения в Симферополе без электроснабжения остались улицы Крымских Партизан, Дмитрия Ульянова, Миллера, Севастопольская, Офицерская, Трубаченко, Гражданская, Батумская, Качинская, Зенитная, Очаковская, Ушакова и Новороссийская", – сказано в сообщении.
Из-за аварии обесточены Гренажный и Батумский переулки. На предприятии добавили, что света нет также и на прилегающих ко всем вышеперечисленным улицам и переулкам. Аварийные бригады на месте.
"Ведутся восстановительные работы", – уточнили в "Крымэнерго".
О планируемом времени восстановления не сообщают.
В среду Алушта и несколько населенных пунктов остались без света из-за аварии на высоковольтной линии. Без электроснабжения остались около 7 тысяч абонентов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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