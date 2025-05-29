https://crimea.ria.ru/20250529/sk-ne-isklyuchaet-terakt-v-kachestve-versii-vzryva-v-stavropole-1146799256.html

СК не исключает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе

СК не исключает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе - РИА Новости Крым, 29.05.2025

СК не исключает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе

Следственный комитет рассматривает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе, во время которого погиб участник "Времени героев", ветеран СВО майор Заур... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T11:58

2025-05-29T11:58

2025-05-29T12:02

ск рф (следственный комитет российской федерации)

ставрополь

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теракт

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Следственный комитет рассматривает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе, во время которого погиб участник "Времени героев", ветеран СВО майор Заур Гурциев. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.Как сообщалось, в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в районе многоэтажного дома по улице Чехова двух тел мужчин с телесными повреждениями, характерными для воздействия взрывной волны. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух лиц общеопасным способом" и "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств".Один из погибших - ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев. Он служил в Вооруженных силах РФ с 2007 года. Работал первым заместителем главы администрации Ставрополя, координировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, организовывал работу антитеррористической комиссии города, координировал деятельность комитета общественной безопасности администрации.Был награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ставрополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), ставрополь, новости, теракт, взрыв, новости