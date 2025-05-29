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СК не исключает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе
СК не исключает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе - РИА Новости Крым, 29.05.2025
СК не исключает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе
Следственный комитет рассматривает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе, во время которого погиб участник "Времени героев", ветеран СВО майор Заур... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T11:58
2025-05-29T11:58
2025-05-29T12:02
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Следственный комитет рассматривает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе, во время которого погиб участник "Времени героев", ветеран СВО майор Заур Гурциев. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.Как сообщалось, в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в районе многоэтажного дома по улице Чехова двух тел мужчин с телесными повреждениями, характерными для воздействия взрывной волны. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух лиц общеопасным способом" и "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств".Один из погибших - ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев. Он служил в Вооруженных силах РФ с 2007 года. Работал первым заместителем главы администрации Ставрополя, координировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, организовывал работу антитеррористической комиссии города, координировал деятельность комитета общественной безопасности администрации.Был награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ск рф (следственный комитет российской федерации), ставрополь, новости, теракт, взрыв, новости
СК не исключает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе
СК рассматривает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе
11:58 29.05.2025 (обновлено: 12:02 29.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Следственный комитет рассматривает теракт в качестве версии взрыва в Ставрополе, во время которого погиб участник "Времени героев", ветеран СВО майор Заур Гурциев. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
"Следствием рассматриваются все возможные версии совершенного преступления, в том числе террористический акт. Кроме того, у следственных органов имеются основания полагать, что преступление совершено с применением самодельного взрывного устройства", — говорится в сообщении.
Как сообщалось
, в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в районе многоэтажного дома по улице Чехова двух тел мужчин с телесными повреждениями, характерными для воздействия взрывной волны. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух лиц общеопасным способом" и "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств".
Один из погибших - ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев. Он служил в Вооруженных силах РФ с 2007 года. Работал первым заместителем главы администрации Ставрополя, координировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, организовывал работу антитеррористической комиссии города, координировал деятельность комитета общественной безопасности администрации.
Был награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.
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