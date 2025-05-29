https://crimea.ria.ru/20250529/rossiya-tozhe-mozhet-snyat-zaprety-shoygu-otvetil-zapadu-na-dalnoboy-1146807457.html

Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"

Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой" - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"

У России тоже есть запреты, которые она может снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых киевскому режиму вооружений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T15:40

2025-05-29T15:40

2025-05-29T15:40

сергей шойгу

новости

политика

совет безопасности россии

россия

коллективный запад

дальнобойное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. У России тоже есть запреты, которые она может снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых киевскому режиму вооружений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.Ранее Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Накануне министры обороны Германии и Украины подписали договор, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Как отметили в минобороны ФРГ, Германия обладает неиспользованными производственными мощностями и техническими знаниями для производства современных систем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкий "дальнобой" у Киева: будут ли собирать ракеты Taurus на УкраинеБудет ли Германия поставлять Украине ракеты Taurus – ответ МерцаВ Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, новости, политика, совет безопасности россии , россия, коллективный запад, дальнобойное оружие