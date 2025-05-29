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Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой" - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"
Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой" - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"
У России тоже есть запреты, которые она может снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых киевскому режиму вооружений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T15:40
2025-05-29T15:40
сергей шойгу
новости
политика
совет безопасности россии
россия
коллективный запад
дальнобойное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. У России тоже есть запреты, которые она может снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых киевскому режиму вооружений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.Ранее Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.Накануне министры обороны Германии и Украины подписали договор, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Как отметили в минобороны ФРГ, Германия обладает неиспользованными производственными мощностями и техническими знаниями для производства современных систем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкий "дальнобой" у Киева: будут ли собирать ракеты Taurus на УкраинеБудет ли Германия поставлять Украине ракеты Taurus – ответ МерцаВ Белоруссии выбрали места для размещения российского комплекса "Орешник"
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сергей шойгу, новости, политика, совет безопасности россии , россия, коллективный запад, дальнобойное оружие
Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"

Шойгу: РФ тоже может снять запреты в ответ на отмену ограничений по "дальнобою" для Киева

15:40 29.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. У России тоже есть запреты, которые она может снять в ответ на отмену Западом ограничений по дальности поставляемых киевскому режиму вооружений. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Ранее Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.
"Поверьте, нам есть, что снимать в ответ на их снятие", - сказал Шойгу на пресс-конференции в рамках 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Накануне министры обороны Германии и Украины подписали договор, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Как отметили в минобороны ФРГ, Германия обладает неиспользованными производственными мощностями и техническими знаниями для производства современных систем.
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Сергей ШойгуНовостиПолитикаСовет безопасности РоссииРоссияКоллективный ЗападДальнобойное оружие
 
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15:40Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"
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