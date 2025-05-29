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Путин поздравили лидеров соседних государств с Днем ЕАЭС

Путин поздравили лидеров соседних государств с Днем ЕАЭС - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Путин поздравили лидеров соседних государств с Днем ЕАЭС

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии и Казахстана, Киргизии и Армении с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Текст... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T10:03

2025-05-29T10:03

2025-05-29T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров Белоруссии и Казахстана, Киргизии и Армении с Днем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Текст поздравления опубликован на сайте Кремля."Интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС развиваются весьма динамично и плодотворно: создан общий рынок, обеспечивающий свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать конструктивное многостороннее взаимодействие – на благо наших народов, в интересах обеспечения благополучия и стабильности на евразийском пространстве", – сказано в тексте поздравления.Владимир Путин подчеркнул, что в рамках ЕАЭС успешно реализуются совместные экономические и инфраструктурные проекты, развиваются национальные системы правового регулирования в важнейших сферах."Интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС развиваются весьма динамично и плодотворно. Желаю вам здоровья и успехов, а всем вашим согражданам – счастья и процветания", - добавил российский лидер.Евразийский экономический союз – международная организация региональной экономической интеграции, которая обладает международной правосубъектностью и учреждена Договором о Евразийском экономическом союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики.В рамках союза функционирует внутренний рынок товаров, применяется единый таможенный тариф и иные единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьими сторонами, действует единый режим торговли товарами в отношении третьих стран, осуществляется единое таможенное регулирование.В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евразийский экономический союз в цифрах - инфографикаПутин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом новых вызововОбъем торговли между странами ЕАЭС увеличился вдвое – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), еаэс, новости, россия, политика, экономика