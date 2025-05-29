https://crimea.ria.ru/20250529/putin-krym--unikalnoe-mesto-na-zemle-1146810638.html
Путин: Крым – уникальное место на Земле
Путин: Крым – уникальное место на Земле - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Путин: Крым – уникальное место на Земле
Крым с точки зрения климата, природы и рекреационных ресурсов является уникальным местом на Земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T16:32
2025-05-29T16:32
2025-05-29T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Крым с точки зрения климата, природы и рекреационных ресурсов является уникальным местом на Земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями из различных регионов страны в режиме видеоконференцсвязи.Глава государства рассказал, как морской воздух проходит практически через всю территорию Крымского полуострова, а затем возвращается. На Южном берегу он проходит через зеленые насаждения, которыми богат Крым, бьется о высокую стену, заворачивается и снова проходит по этой территории. Это оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей."Испокон веков люди туда ездили на оздоровление, особенно те, у кого были проблемы с легкими. Это известно хорошо из истории и из сегодняшнего дня тоже. Не случайно мы это направление деятельности (курортно-рекреационное – ред.) стараемся поддерживать и всячески развивать. Так будем делать и дальше", - отметил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), крым, новости крыма, новости, политика, общество, россия
Путин: Крым – уникальное место на Земле
Путин назвал Крым уникальным местом на Земле
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Крым с точки зрения климата, природы и рекреационных ресурсов является уникальным местом на Земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями из различных регионов страны в режиме видеоконференцсвязи.
В ходе встречи глава государства пообщался с семьей Лукьяновых из Симферопольского района, которая в 2019 году переехала из Татарстана в Крым на постоянное место жительства.
"Что касается Крыма, его климата, это уникальное место на Земле. Много райских местечек на планете, но Крым даже среди них занимает особое место", - сказал Путин.
Глава государства рассказал, как морской воздух проходит практически через всю территорию Крымского полуострова, а затем возвращается. На Южном берегу он проходит через зеленые насаждения, которыми богат Крым, бьется о высокую стену, заворачивается и снова проходит по этой территории. Это оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей.
"Испокон веков люди туда ездили на оздоровление, особенно те, у кого были проблемы с легкими. Это известно хорошо из истории и из сегодняшнего дня тоже. Не случайно мы это направление деятельности (курортно-рекреационное – ред.) стараемся поддерживать и всячески развивать. Так будем делать и дальше", - отметил президент.
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