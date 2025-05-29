https://crimea.ria.ru/20250529/putin-krym--unikalnoe-mesto-na-zemle-1146810638.html

Путин: Крым – уникальное место на Земле

Путин: Крым – уникальное место на Земле - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Путин: Крым – уникальное место на Земле

Крым с точки зрения климата, природы и рекреационных ресурсов является уникальным местом на Земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T16:32

2025-05-29T16:32

2025-05-29T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Крым с точки зрения климата, природы и рекреационных ресурсов является уникальным местом на Земле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями из различных регионов страны в режиме видеоконференцсвязи.Глава государства рассказал, как морской воздух проходит практически через всю территорию Крымского полуострова, а затем возвращается. На Южном берегу он проходит через зеленые насаждения, которыми богат Крым, бьется о высокую стену, заворачивается и снова проходит по этой территории. Это оказывает очень хорошее воздействие на здоровье людей."Испокон веков люди туда ездили на оздоровление, особенно те, у кого были проблемы с легкими. Это известно хорошо из истории и из сегодняшнего дня тоже. Не случайно мы это направление деятельности (курортно-рекреационное – ред.) стараемся поддерживать и всячески развивать. Так будем делать и дальше", - отметил президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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