https://crimea.ria.ru/20250529/pri-vzryve-v-stavropole-pogib-uchastnik-programmy-vremya-geroev-gurtsiev-1146795955.html

При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев

При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев - РИА Новости Крым, 29.05.2025

При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев

В Ставрополе возле жилого дома произошел взрыв, погибли два человека, в том числе ветеран специальной военной операции, участник программы "Время героев" Заур... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T09:45

2025-05-29T09:45

2025-05-29T10:04

ставрополь

происшествия

взрыв

ветераны сво

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владимир владимиров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В Ставрополе возле жилого дома произошел взрыв, погибли два человека, в том числе ветеран специальной военной операции, участник программы "Время героев" Заур Гурциев. Об этом сообщили губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и региональное управление Следственного комитета.По данным СК, в четверг в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в районе многоэтажного дома по улице Чехова двух тел мужчин с телесными повреждениями, характерными для воздействия взрывной волны. Инцидент произошел ночью. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух лиц общеопасным способом" и "незаконное приобретение и хранение взрывных устройств".По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в результате взрыва погиб ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев. Он служил в Вооруженных силах РФ с 2007 года, был награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.Гурциев был участником программы "Время героев", работал первым заместителем главы администрации Ставрополя, координировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, организовывал работу антитеррористической комиссии города, координировал деятельность комитета общественной безопасности администрации."Идут следственные действия. Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины. Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле", – добавил Владимиров в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ставрополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставрополь, происшествия, взрыв, ветераны сво, новости, владимир владимиров