https://crimea.ria.ru/20250529/po-delu-ob-ubiystve-podrostkov-v-baykalske-zaderzhany-dvoe-1146803894.html

По делу об убийстве подростков в Байкальске задержаны двое

По делу об убийстве подростков в Байкальске задержаны двое - РИА Новости Крым, 29.05.2025

По делу об убийстве подростков в Байкальске задержаны двое

Двоих мужчин задержали в Иркутской области в рамках расследования дела о продаже алкоголя подросткам в Байкальске, где были убиты четверо несовершеннолетних,... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T14:02

2025-05-29T14:02

2025-05-29T14:50

новости

иркутская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

убийство

пожар

алкоголь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Двоих мужчин задержали в Иркутской области в рамках расследования дела о продаже алкоголя подросткам в Байкальске, где были убиты четверо несовершеннолетних, сообщает СУСК России по Иркутской области.Накануне стало известно о ЧП в Байкальске Иркутской области: юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще нескольких ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре.По данным СК, трагедия произошла в частном доме в СНТ "Горный Байкал", где отдыхала группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо пострадали, их доставили в больницу.Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иркутская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, иркутская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, убийство, пожар, алкоголь