По делу об убийстве подростков в Байкальске задержаны двое
По делу о гибели подростков в Байкальске задержаны продавшие алкоголь несовершеннолетним
14:02 29.05.2025 (обновлено: 14:50 29.05.2025)
© Следственный комитет РФВ Иркутской области парень убил четырех подростков и сжег дом вместе с собой
© Следственный комитет РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Двоих мужчин задержали в Иркутской области в рамках расследования дела о продаже алкоголя подросткам в Байкальске, где были убиты четверо несовершеннолетних, сообщает СУСК России по Иркутской области.
"Двое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий), задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и допрошены следователями СК", – сказано в сообщении.
Накануне стало известно о ЧП в Байкальске Иркутской области: юноша набросился с ножом на компанию сверстников, убил четырех из них, еще нескольких ранил, а после поджег дом и погиб в пожаре.
По данным СК, трагедия произошла в частном доме в СНТ "Горный Байкал", где отдыхала группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо пострадали, их доставили в больницу.
Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести.
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