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Переговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Переговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины
Переговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Переговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины
Представитель украинского МИД Георгий Тихий на брифинге, который транслировался в соцсети X, заявил, что считает, что переговоры между Россией и Украиной о... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T18:43
2025-05-29T18:43
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переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Представитель украинского МИД Георгий Тихий на брифинге, который транслировался в соцсети X, заявил, что считает, что переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня еще будут идти "недели и месяцы".Глава МИД России Сергей Лавров в среду сообщил, что делегация РФ во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация в течение ближайших двух недель оценит ход переговоров по Украине и настрой России на урегулирование конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мид украины, мнения, россия, переговоры, политика, новости, украина
Переговоры с Россией будут идти месяцы – МИД Украины

МИД Украины: переговоры с Россией будут идти месяцы

18:43 29.05.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
Флаг Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Представитель украинского МИД Георгий Тихий на брифинге, который транслировался в соцсети X, заявил, что считает, что переговоры между Россией и Украиной о прекращении огня еще будут идти "недели и месяцы".
"Прекращение огня остается в центре нашего внимания. Очевидно, мы будем говорить об этом еще недели и месяцы", – цитирует представителя украинского МИД РИА Новости.
Глава МИД России Сергей Лавров в среду сообщил, что делегация РФ во главе с помощником президента страны Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что Россия рассчитывает, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация в течение ближайших двух недель оценит ход переговоров по Украине и настрой России на урегулирование конфликта.
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