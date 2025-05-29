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МВФ направит Украине очередные 500 миллионов долларов - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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МВФ направит Украине очередные 500 миллионов долларов
МВФ направит Украине очередные 500 миллионов долларов - РИА Новости Крым, 29.05.2025
МВФ направит Украине очередные 500 миллионов долларов
Предварительное соглашение о выделении очередного транша в размере около 500 миллионов долларов Украине достигнуто между представителями киевского режима и... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T17:30
2025-05-29T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Предварительное соглашение о выделении очередного транша в размере около 500 миллионов долларов Украине достигнуто между представителями киевского режима и Международным валютным фондом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию фонда в четверг.Общая сумма средств, полученных Украиной в рамках программы в случае окончательного одобрения, составит 10,65 миллиарда долларов.Украина выполнила все контрольные показатели, необходимые для получения новой выплаты, и продолжает двигаться по согласованной программе реформ, отметили в МВФ. При этом подчеркнули, что украинская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями и разрушениями инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"БРИКС оставил позади "Большую семерку" - ЛавровВыстрел в спину: военпром Сербии продолжает поставлять оружие Киеву
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новости, международный валютный фонд (мвф), деньги, политика, украина
МВФ направит Украине очередные 500 миллионов долларов

Очередной транш в размере 500 миллионов долларов выделит МВФ Киеву в рамках соглашений

17:30 29.05.2025 (обновлено: 17:51 29.05.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Предварительное соглашение о выделении очередного транша в размере около 500 миллионов долларов Украине достигнуто между представителями киевского режима и Международным валютным фондом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию фонда в четверг.
"МВФ и украинские власти согласовали условия для восьмого пересмотра действующей четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF). Соглашение предварительное и подлежит утверждению Советом директоров фонда", – заявил глава миссии МВФ по Украине Гэвин Грей.
Общая сумма средств, полученных Украиной в рамках программы в случае окончательного одобрения, составит 10,65 миллиарда долларов.
Украина выполнила все контрольные показатели, необходимые для получения новой выплаты, и продолжает двигаться по согласованной программе реформ, отметили в МВФ. При этом подчеркнули, что украинская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями и разрушениями инфраструктуры.
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