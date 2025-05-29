https://crimea.ria.ru/20250529/ocherednye-500-millionov-dollarov-mvf-napravit-ukraine-1146816408.html

МВФ направит Украине очередные 500 миллионов долларов

МВФ направит Украине очередные 500 миллионов долларов - РИА Новости Крым, 29.05.2025

МВФ направит Украине очередные 500 миллионов долларов

Предварительное соглашение о выделении очередного транша в размере около 500 миллионов долларов Украине достигнуто между представителями киевского режима и... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T17:30

2025-05-29T17:30

2025-05-29T17:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Предварительное соглашение о выделении очередного транша в размере около 500 миллионов долларов Украине достигнуто между представителями киевского режима и Международным валютным фондом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию фонда в четверг.Общая сумма средств, полученных Украиной в рамках программы в случае окончательного одобрения, составит 10,65 миллиарда долларов.Украина выполнила все контрольные показатели, необходимые для получения новой выплаты, и продолжает двигаться по согласованной программе реформ, отметили в МВФ. При этом подчеркнули, что украинская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на трудности, связанные с боевыми действиями и разрушениями инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"БРИКС оставил позади "Большую семерку" - ЛавровВыстрел в спину: военпром Сербии продолжает поставлять оружие Киеву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, международный валютный фонд (мвф), деньги, политика, украина