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Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1200 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1200 боевиков за сутки
Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1200 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1200 боевиков за сутки
Российские военные за минувшие сутки на разных участках фронта продвинулись в глубину обороны противника, освободив три населенных пункта, потери противника... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T13:33
2025-05-29T13:33
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новые регионы россии
сумская область
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки на разных участках фронта продвинулись в глубину обороны противника, освободив три населенных пункта, потери противника составили более 1200 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 10 населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области и нанесли поражение вражеским формированиям в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 боевиков две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Гнатовка ДНР и разгромили формирования украинских войск в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое ДНР и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР. Потери украинской армии составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разгромили подразделения в районах пяти населенных пунктов ДНР и Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, два склада боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новые регионы россии
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, сумская область, харьковская область, потери всу
Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1200 боевиков за сутки

Новости СВО: потери киевских боевиков за сутки составили более 1200 военнослужащих

13:33 29.05.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки на разных участках фронта продвинулись в глубину обороны противника, освободив три населенных пункта, потери противника составили более 1200 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 10 населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области и нанесли поражение вражеским формированиям в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 боевиков две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Гнатовка ДНР и разгромили формирования украинских войск в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое ДНР и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР. Потери украинской армии составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разгромили подразделения в районах пяти населенных пунктов ДНР и Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, два склада боеприпасов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Штурмовики - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
12:24
Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовые регионы РоссииСумская областьХарьковская областьПотери ВСУ
 
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