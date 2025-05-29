https://crimea.ria.ru/20250529/novosti-svo-kievskiy-rezhim-poteryal-esche-bolee-1200-boevikov-za-sutki-1146801672.html

Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1200 боевиков за сутки

Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1200 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1200 боевиков за сутки

Российские военные за минувшие сутки на разных участках фронта продвинулись в глубину обороны противника, освободив три населенных пункта, потери противника... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T13:33

2025-05-29T13:33

2025-05-29T13:33

новости сво

вооруженные силы россии

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харьковская область

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки на разных участках фронта продвинулись в глубину обороны противника, освободив три населенных пункта, потери противника составили более 1200 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах 10 населенных пунктов Сумской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области и нанесли поражение вражеским формированиям в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 боевиков две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Гнатовка ДНР и разгромили формирования украинских войск в районах семи населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое ДНР и нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населенных пунктов ДНР. Потери украинской армии составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и разгромили подразделения в районах пяти населенных пунктов ДНР и Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах пяти населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей, станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, два склада боеприпасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новые регионы россии

сумская область

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новые регионы россии, сумская область, харьковская область, потери всу