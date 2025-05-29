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Неожиданный поворот: кого Трамп выбрал для введения санкций
Неожиданный поворот: кого Трамп выбрал для введения санкций - РИА Новости Крым, 29.05.2025
Неожиданный поворот: кого Трамп выбрал для введения санкций
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против союзников Америки в Европе из-за нарушений свободы слова, и это только начало в условиях... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T10:26
2025-05-29T10:26
2025-05-29T10:26
малек дудаков
мнения
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политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против союзников Америки в Европе из-за нарушений свободы слова, и это только начало в условиях коллапса трансатлантических отношений. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.Несмотря на давление на Трампа со стороны ястребов по обе стороны Атлантики с требованием ужесточить санкции против России, команда президента США анонсировала рестрикции в отношении союзников США в Европе, отмечает Дудаков.Речь в первую очередь идет об европейцах, в частности о Британии, где в 2023 году приняли акт о так называемой цифровой безопасности, позволяющий штрафовать соцсети на 10% от общемировой выручки за отказ удалять неугодный контент, добавил Дудаков.Гайки по аналогичному сценарию закручивают и евробюрократы в Брюсселе, так что Госдепартамент США уже открыто обвиняет европейцев в нарушении прав человека, подчеркнул он."Сейчас, например, республиканцы требуют от Брюсселя перестать оказывать давление на правых в Польше в рамках президентских выборов. Нередко цензура создает проблемы и американцам, живущим в Европе", – отметил Дудаков.В итоге санкции стали вводиться в отношении проводников цензуры среди либеральных элит Старого Света, которым закрывают доступ в США, и это не предел, считает политолог."То ли еще будет на фоне дальнейшего коллапса трансатлантических отношений", заключил он.Ранее профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение, что президент США Дональд Трамп так или иначе введет некоторые санкции против России.По мнению политолога Павла Шипилина, резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России и ее лидере Владимире Путине вызваны страхами Трампа быть обвиненным недоброжелателями внутри собственной страны в сговоре с РФ. А политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что ряд последних заявлений Трампа в адрес РФ и Путина является вынужденной частью шоу, но не отражением истинного мнения и тем более намерений.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп назвал срок оценки Вашингтоном хода переговоров по УкраинеЛавров объяснил риторику Трампа по УкраинеСША больше не будут нести в мир демократию под дулом пистолета – Трамп
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малек дудаков, мнения, дональд трамп, сша, европа, санкции, политика, новости
Неожиданный поворот: кого Трамп выбрал для введения санкций
Трамп вместо России и Китая анонсирует новые санкции против союзников США в Европе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против союзников Америки в Европе из-за нарушений свободы слова, и это только начало в условиях коллапса трансатлантических отношений. Так считает политолог-американист Малек Дудаков.
Несмотря на давление на Трампа со стороны ястребов по обе стороны Атлантики с требованием ужесточить санкции против России, команда президента США анонсировала рестрикции в отношении союзников США в Европе, отмечает Дудаков.
"Неожиданный поворот санкционной повестки... команда Трампа действительно анонсирует новые санкции, только не против России, Китая или Ирана. Под ударом внезапно оказываются союзники США, которых Белый дом обвиняет в нарушении свободы слова и введении цензуры против граждан Америки", – прокомментировал политолог в своем Telegram-канале.
Речь в первую очередь идет об европейцах, в частности о Британии, где в 2023 году приняли акт о так называемой цифровой безопасности, позволяющий штрафовать соцсети на 10% от общемировой выручки за отказ удалять неугодный контент, добавил Дудаков.
Гайки по аналогичному сценарию закручивают и евробюрократы в Брюсселе, так что Госдепартамент США уже открыто обвиняет европейцев в нарушении прав человека, подчеркнул он.
"Сейчас, например, республиканцы требуют от Брюсселя перестать оказывать давление на правых в Польше в рамках президентских выборов. Нередко цензура создает проблемы и американцам, живущим в Европе", – отметил Дудаков.
В итоге санкции стали вводиться в отношении проводников цензуры среди либеральных элит Старого Света, которым закрывают доступ в США, и это не предел, считает политолог.
"То ли еще будет на фоне дальнейшего коллапса трансатлантических отношений", заключил он.
Ранее профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло высказал мнение
, что президент США Дональд Трамп так или иначе введет некоторые санкции против России.
По мнению политолога Павла Шипилина, резкие высказывания президента США Дональда Трампа о России
и ее лидере Владимире Путине вызваны страхами Трампа быть обвиненным недоброжелателями внутри собственной страны в сговоре с РФ. А политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает
, что ряд последних заявлений Трампа в адрес РФ и Путина является вынужденной частью шоу, но не отражением истинного мнения и тем более намерений.
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