https://crimea.ria.ru/20250529/nemetskiy-dalnoboy-u-kieva-budut-li-sobirat-rakety-taurus-na-ukraine-1146799638.html

Немецкий "дальнобой" у Киева: будут ли собирать ракеты Taurus на Украине

Немецкий "дальнобой" у Киева: будут ли собирать ракеты Taurus на Украине - РИА Новости Крым, 29.05.2025

Немецкий "дальнобой" у Киева: будут ли собирать ракеты Taurus на Украине

Дальнобойные ракетные системы, которые якобы будут производиться на Украине за деньги ФРГ, на самом деле будут представлять собой почти готовые к использованию... РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T13:52

2025-05-29T13:52

2025-05-29T14:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Дальнобойные ракетные системы, которые якобы будут производиться на Украине за деньги ФРГ, на самом деле будут представлять собой почти готовые к использованию западные комплексы. На украинской территории эти системы будут подвергаться лишь незначительной заключительной доработке. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.В среду министры обороны Германии и Украины подписали договор, по которому Берлин профинансирует производство дальнобойного оружия на территории Украины. Как отметили в минобороны ФРГ, Германия обладает неиспользованными производственными мощностями и техническими знаниями для производства современных систем. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли с военных поставок Украине ограничения по дальности ударов.По словам эксперта, "сборка" таких ракетных комплексов не будет занимать много времени.Как отметил специалист, Украина на сегодняшний день во многом уже утратила возможности для производства ракетных вооружений. Это стало следствием, прежде всего, регулярных и мощных ударов Вооруженных сил России по соответствующим предприятиям в Харькове, Днепропетровске, Павлограде и других городах на всем протяжении специальной военной операции. Также свою роль сыграло отсутствие соответствующих опытных кадров в современной ракетостроительной отрасли Украины и сложности с поставками необходимого для производства этих систем сырья и комплектующих.При этом западные страны по-прежнему готовы предоставлять киевскому режиму комплекты для сборки беспилотников, ракет и безэкипажных катеров, которые Украина может собрать, и квалификации ее работников вполне хватит для этого, добавил Анпилогов. Поэтому на Украине на данный момент уже практически ушли от крупной заводской сборки данного вооружения, переведя ее фактически на "гаражную" сборку, считает аналитик."Формально договор между Киевом и Берлином будет всячески выставлять Украину как единственного производителя ракет, поскольку Германии абсолютно не хочется каких-то двойственных трактовок своего участия в конфликте, ведь поставками таких вооружений она нарушает не только многие конвенции по ведению войны о нейтральном статусе, но и Режим контроля за ракетными технологиями, участником которого ФРГ является", - добавил специалист.Согласно этому неформальному объединению государств, запрещена передача технологий, по которым производятся ракеты с дальностью больше 300 километров и с боевой частью более 500 килограммов. Поэтому если Германия официально начнет поставку Taurus Киеву, она грубо нарушит Режим контроля за ракетными технологиями, пояснил Анпилогов. В этом случае у России, которая в свое время присоединилась к этому режиму, по словам эксперта, будут развязаны руки, и она сможет поставлять свои ракетные системы любой дальности и мощности тому, кому пожелает. На Западе этого не хотят и очень опасаются, уверен специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мерц провоцирует продолжение войны – КремльГермания продолжит давить на Россию – МерцРешение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца

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алексей анпилогов, мнения, поставки западного оружия украине, дальнобойное оружие, германия, украина, новости, россия