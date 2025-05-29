https://crimea.ria.ru/20250529/na-vystavke-v-krymu-prezentovali-industrialnyy-park-feodosiya-1146785455.html
На выставке в Крыму презентовали индустриальный парк "Феодосия"
На выставке в Крыму презентовали индустриальный парк "Феодосия" - РИА Новости Крым, 29.05.2025
На выставке в Крыму презентовали индустриальный парк "Феодосия"
В рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым", который проходит в Ялте, состоялась официальная презентация одного из ключевых инвестиционных... РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T12:20
2025-05-29T12:20
2025-05-29T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым", который проходит в Ялте, состоялась официальная презентация одного из ключевых инвестиционных проектов региона – индустриального парка "Феодосия". Об этом рассказала заместитель министра промышленности и торговли Крыма Ирина Фролова.По ее словам, проект играет стратегическую роль в развитии промышленного потенциала республики и уже вызывает серьезный интерес как у местных, так и у федеральных инвесторов.Она добавила, что инициатива реализуется при поддержке со стороны региональных властей и представителей бизнеса. Уже сейчас участие в проекте принимают многочисленные резиденты, в том числе с материковой части России.Индустриальный парк "Феодосия" задуман как современная производственная база, которая будет способствовать росту экономики региона, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что среди ключевых направлений парка будет производство газобетонных блоков, бумажных изделий, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций. А также производство полиэтиленовых труб, переработка стекла и изготовление резиновой крошки.На Ялтинском международном форуме министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян заявлял, что эти новые заводы заполнят в республике нишу, которая ранее была свободна, и полностью обеспечат потребности в этой продукции полуострова и соседних регионов.С 28 по 30 мая 2025 года в Ялте проходит XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым", организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В мероприятии участвуют более 200 компаний из различных регионов России, включая Алтайский и Ставропольский края, Тверскую и Новгородскую области, Крым, Марий Эл, ЛНР и ДНР. В программе — торгово-закупочные сессии, дегустации, фуд-корты, мастер-классы, обсуждение мер поддержки бизнеса и заключение новых контрактов с представителями ритейла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии создадут новые рабочие места и вложат миллиард в развитиеВ Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ватыВ Феодосии откроют новый индустриальный парк
https://crimea.ria.ru/20250207/shpaly-i-skameyki-iz-kryshek-ot-butylok-v-krymu-rabotaet-ekologichnyy-zavod-1143999949.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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феодосия, крым, инвестиции, промышленность в крыму, новости крыма, минпром крыма, ирина фролова
На выставке в Крыму презентовали индустриальный парк "Феодосия"
Индустриальный парк "Феодосия" в Крыму пользуется интересом у инвесторов – минпром
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. В рамках деловой программы выставки-форума "РосЭкспоКрым", который проходит в Ялте, состоялась официальная презентация одного из ключевых инвестиционных проектов региона – индустриального парка "Феодосия". Об этом рассказала заместитель министра промышленности и торговли Крыма Ирина Фролова.
По ее словам, проект играет стратегическую роль в развитии промышленного потенциала республики и уже вызывает серьезный интерес как у местных, так и у федеральных инвесторов.
"Это специально созданная промышленная площадка, полностью обеспеченная всей необходимой инженерной инфраструктурой – водоснабжением, электричеством, газом. Здесь созданы максимально благоприятные условия для мягкого запуска промышленных производств", – подчеркнула Фролова.
Она добавила, что инициатива реализуется при поддержке со стороны региональных властей и представителей бизнеса. Уже сейчас участие в проекте принимают многочисленные резиденты, в том числе с материковой части России.
Индустриальный парк "Феодосия" задуман как современная производственная база, которая будет способствовать росту экономики региона, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал
, что среди ключевых направлений парка будет производство газобетонных блоков, бумажных изделий, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций. А также производство полиэтиленовых труб, переработка стекла и изготовление резиновой крошки.
На Ялтинском международном форуме министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян заявлял
, что эти новые заводы заполнят в республике нишу, которая ранее была свободна, и полностью обеспечат потребности в этой продукции полуострова и соседних регионов.
С 28 по 30 мая 2025 года в Ялте проходит XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым", организованная при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. В мероприятии участвуют более 200 компаний из различных регионов России, включая Алтайский и Ставропольский края, Тверскую и Новгородскую области, Крым, Марий Эл, ЛНР и ДНР. В программе — торгово-закупочные сессии, дегустации, фуд-корты, мастер-классы, обсуждение мер поддержки бизнеса и заключение новых контрактов с представителями ритейла.
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