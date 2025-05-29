https://crimea.ria.ru/20250529/na-trasse-belogorsk-feodosiya-v-dtp-pogib-passazhir-legkovushki-1146820080.html

На трассе Белогорск-Феодосия в ДТП погиб пассажир легковушки

На трассе Белогорск-Феодосия в ДТП погиб пассажир легковушки - РИА Новости Крым, 29.05.2025

На трассе Белогорск-Феодосия в ДТП погиб пассажир легковушки

Вечером 29 мая на автодороге "Белогорск-Феодосия" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 29.05.2025

2025-05-29T21:09

2025-05-29T21:09

2025-05-29T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Вечером 29 мая на автодороге "Белогорск-Феодосия" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в госавтоинспекции Крыма.По предварительным данным, около 18:00 водитель автомобиля "Шевроле Клан", 2002 года рождения, двигаясь со стороны Феодосии в сторону Белогорска, превысил скоростной режим и не справился с управлением. Машина съехала в кювет.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Кировского района, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости ответственного отношения к выбору скорости и дистанции."Неправильный выбор скоростного режима и дистанции зачастую становятся причинами автоаварий. Чтобы избежать опасных моментов, водителю необходимо двигаться с такой скоростью, которая позволит остановиться в случае непредвиденной ситуации", — рекомендуют в полиции.Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске произошло массовое ДТП с микроавтобусом, где погибли женщина и ребенок. Также пострадали десять человек. Авария произошла 23 мая вечером на 68-м километре трассы М-12. По предварительной информации, произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТПЭкс-члену Общественной палаты Крыма дали условный срок за смертельное ДТП Массовое ДТП с автобусом в Подмосковье – погибли женщина и ребенок

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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