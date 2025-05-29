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На трассе Белогорск-Феодосия в ДТП погиб пассажир легковушки - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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На трассе Белогорск-Феодосия в ДТП погиб пассажир легковушки
На трассе Белогорск-Феодосия в ДТП погиб пассажир легковушки - РИА Новости Крым, 29.05.2025
На трассе Белогорск-Феодосия в ДТП погиб пассажир легковушки
Вечером 29 мая на автодороге "Белогорск-Феодосия" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T21:09
2025-05-29T21:09
ситуация на дорогах крыма
гаи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Вечером 29 мая на автодороге "Белогорск-Феодосия" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в госавтоинспекции Крыма.По предварительным данным, около 18:00 водитель автомобиля "Шевроле Клан", 2002 года рождения, двигаясь со стороны Феодосии в сторону Белогорска, превысил скоростной режим и не справился с управлением. Машина съехала в кювет.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Кировского района, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости ответственного отношения к выбору скорости и дистанции."Неправильный выбор скоростного режима и дистанции зачастую становятся причинами автоаварий. Чтобы избежать опасных моментов, водителю необходимо двигаться с такой скоростью, которая позволит остановиться в случае непредвиденной ситуации", — рекомендуют в полиции.Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске произошло массовое ДТП с микроавтобусом, где погибли женщина и ребенок. Также пострадали десять человек. Авария произошла 23 мая вечером на 68-м километре трассы М-12. По предварительной информации, произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный ялтинец угнал авто у пенсионера и устроил ДТПЭкс-члену Общественной палаты Крыма дали условный срок за смертельное ДТП Массовое ДТП с автобусом в Подмосковье – погибли женщина и ребенок
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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гаи, дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, происшествия, новости крыма
На трассе Белогорск-Феодосия в ДТП погиб пассажир легковушки

ГАИ устанавливает причины аварии с погибшем на трассе Белогорск-Феодосия

21:09 29.05.2025
 
© ГАИ КрымаДТП
ДТП
© ГАИ Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая — РИА Новости Крым. Вечером 29 мая на автодороге "Белогорск-Феодосия" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в госавтоинспекции Крыма.
По предварительным данным, около 18:00 водитель автомобиля "Шевроле Клан", 2002 года рождения, двигаясь со стороны Феодосии в сторону Белогорска, превысил скоростной режим и не справился с управлением. Машина съехала в кювет.
"В результате ДТП пассажир автомобиля 2006 года рождения смертельно травмирован", — уточняют в ведомстве.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Кировского района, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости ответственного отношения к выбору скорости и дистанции.
"Неправильный выбор скоростного режима и дистанции зачастую становятся причинами автоаварий. Чтобы избежать опасных моментов, водителю необходимо двигаться с такой скоростью, которая позволит остановиться в случае непредвиденной ситуации", — рекомендуют в полиции.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске произошло массовое ДТП с микроавтобусом, где погибли женщина и ребенок. Также пострадали десять человек. Авария произошла 23 мая вечером на 68-м километре трассы М-12. По предварительной информации, произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей.
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