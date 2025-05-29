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На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять - РИА Новости Крым, 29.05.2025
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На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять
На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять - РИА Новости Крым, 29.05.2025
На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять
В окрестностях села Зеленая Нива Красноперекопского района Крыма 30 мая пройдут учения силовиков. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Биданец. РИА Новости Крым, 29.05.2025
2025-05-29T20:32
2025-05-29T20:32
учения
крым
новости крыма
красноперекопский район
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В окрестностях села Зеленая Нива Красноперекопского района Крыма 30 мая пройдут учения силовиков. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Биданец.Также, по его словам, в указанное время будет ограничено движение общественного автотранспорта по направлению Красноперекопск – село Красноармейское."Прошу не выезжать на личном автотранспорте без острой необходимости, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – добавил Биданец.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов теробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Добровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииВ Севастополе усилят меры безопасности ко Дню Победы и на летоАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорий
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учения, крым, новости крыма, красноперекопский район, безопасность республики крым и севастополя
На севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять

В Красноперекопском районе Крыма 30 мая пройдут учения

20:32 29.05.2025
 
© РИА Новости КрымУчения
Учения - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. В окрестностях села Зеленая Нива Красноперекопского района Крыма 30 мая пройдут учения силовиков. Об этом сообщил глава районной администрации Сергей Биданец.

"30 мая c 09:00 до 16:00 часов на территории села Зеленая Нива Красноперекопского района будет проведена учебная тренировка, в ходе которой, возможно, будут слышны звуки выстрелов", – проинформировал глава района.

Также, по его словам, в указанное время будет ограничено движение общественного автотранспорта по направлению Красноперекопск – село Красноармейское.
"Прошу не выезжать на личном автотранспорте без острой необходимости, сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", – добавил Биданец.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. При этом в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов теробороны и силовиков.
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УченияКрымНовости КрымаКрасноперекопский районБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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